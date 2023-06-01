AmazonにてDePesのエアブラシが特別価格で販売されている。期間は3月2日23時59分まで。

本商品は、最大0.28MPaで、メタリック塗装も楽々とこなせるエアブラシ。オートスイッチを搭載した静音設計となっている。また、購入者限定のコンテンツが用意されており、塗装の様子をはじめ、初心者がつまずきやすいうがい洗浄やオーバーホールなど、メンテナンスに関する動画を見ることができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【付属品】

・エアコンプレッサー

・ハンドピース

・ニードル+ノズル（0.2mm+0.3mm+0.5mm）

・エアホース

・充電コード

・ハンドピースホルダー

・スポイト

・エアフィルター

・ノズル用レンチ

・クリーニング用ブラシ

・エアバルブカバー

【スペック】

入力電圧：100-240V（50/60HZ）

出力電圧：12V

最高空気圧力：0.28MPa/空気吐出量:12L/min