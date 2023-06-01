【Amazonセール】最大0.28MPaのエア圧を実現したエアブラシがお買い得価格で登場！購入者限定のメンテナンス動画で初心者も安心
【Amazon：DePes エアブラシ】 セール期間：2月28日～3月2日23時59分
【付属品】
【スペック】
AmazonにてDePesのエアブラシが特別価格で販売されている。期間は3月2日23時59分まで。
本商品は、最大0.28MPaで、メタリック塗装も楽々とこなせるエアブラシ。オートスイッチを搭載した静音設計となっている。また、購入者限定のコンテンツが用意されており、塗装の様子をはじめ、初心者がつまずきやすいうがい洗浄やオーバーホールなど、メンテナンスに関する動画を見ることができる。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
・エアコンプレッサー
・ハンドピース
・ニードル+ノズル（0.2mm+0.3mm+0.5mm）
・エアホース
・充電コード
・ハンドピースホルダー
・スポイト
・エアフィルター
・ノズル用レンチ
・クリーニング用ブラシ
・エアバルブカバー
入力電圧：100-240V（50/60HZ）
出力電圧：12V
最高空気圧力：0.28MPa/空気吐出量:12L/min