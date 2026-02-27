ピラーレス観音開きが衝撃的！

世界各国のモーターショーでは、各メーカーが未来を示すコンセプトカーを披露します。市販化を前提としたモデルから、ライフスタイルそのものを提案する実験的な一台まで、その方向性は実にさまざまです。

しかし、鮮烈なデビューを飾りながらも市販化されずに終わった“幻のモデル”も少なくありません。ダイハツが約10年前に提案した軽コンセプト「HINATA（ヒナタ）」も、その一台です。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツの「ちいさな“観音開き”ワゴン」です！ 画像で見る（60枚）

ヒナタが世界初公開されたのは、2015年10月に開催された「第44回東京モーターショー2015」でした。ダイハツは同年10月6日に出展概要を公表し、会期中に実車を披露。その斬新なスタイルは来場者の注目を集めました。

コンセプトは「新しいナチュラル・リラックスのカタチ」。クルマを単なる移動手段としてではなく、“そこにあるだけで心が和む空間”と捉え、「芝生の上にベンチを置いたような雰囲気」を車内で再現することを目指しました。

ターゲットは、丁寧な暮らしを大切にする女性層やファミリー層。ライフスタイルと調和する軽自動車という提案です。

エクステリアは角を落とした丸みのあるスクエアフォルムを採用。親しみやすさとほどよいスポーティさを両立しています。

ボディカラーは「こもれびライトグリーン」と「やわらかアイボリー」の2トーン。自然のぬくもりを感じさせる配色が印象的でした。

インテリアもリビングルームを意識し、フロアやインパネには木目調素材、シートにはソファのようなファブリックを採用。軽自動車とは思えない居心地の良さを演出しています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1670mm。軽自動車規格いっぱいのサイズながら、「タント」よりは低く、「ムーヴ」に近い全高設定です。

パワートレインは660cc直列3気筒エンジンにCVTを組み合わせ、駆動方式はFF。詳細スペックは公表されていませんでした。

最大の特徴は、両側観音開きドアです。Bピラーをなくしたピラーレス構造とすることで、圧倒的な開放感と優れた乗降性を実現。高剛性ボディの採用も検討されていました。

この大開口構造を活かすのが、多彩なシートアレンジです。助手席と後席は回転・スライドが可能で、対面レイアウトにも対応。

なかでも印象的だったのが、シートを外向きに回転させる「縁側モード」。外の景色を楽しみながらくつろげるという、これまでにない発想でした。

残念ながらヒナタは市販化されることなく姿を消しました。理由は明らかにされていません。

しかし、丸みを帯びたフォルムや淡色系2トーンの世界観は、その後に登場した「ムーヴ キャンバス」に通じるデザインとしてSNSでも語られています。ヒナタの思想は、形を変えて現在の軽自動車に受け継がれているともいえるでしょう。

ヒナタに対してSNSでは、「超便利そうでいい」「観音開きは子育て世代にぴったり」といった実用面を評価する声が寄せられています。

また、「ボディカラーがおしゃれ」「今見ても全然古くない」とデザインを支持するコメントも目立ちました。

さらに、「このまま市販してほしかった」「縁側モードは面白い発想」といった惜しむ声も少なくありません。