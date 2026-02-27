近畿大学附属湯浅農場で育てた酒米「山田錦」を使う「近大酒」の新酒が、2026年3月3日から販売されます。

今回登場するのは「純米吟醸近大酒」と「純米近大酒」の2種類です。

学生の実習、地元酒蔵の醸造技術、学内デザイン教育が1本につながった地域連携プロジェクトです！

近大酒「純米吟醸近大酒・純米近大酒」

発売日：2026年3月3日（火）販売商品：純米吟醸近大酒／純米近大酒原料米：山田錦100％（近畿大学附属湯浅農場で栽培）醸造元：郄垣酒造株式会社

販売店：酒やの鍵本／松尾酒店／石本酒店／メッサオークワ岩出店／近大アシスト東大阪営業所 ほか。

近畿大学附属湯浅農場は、和歌山県有田郡湯浅町に位置する同大学の実習農場です。

同農場が栽培した酒米を、天保11年（1840年）創業の郄垣酒造株式会社が醸すことで「近大酒」シリーズを展開しています。

2020年から続く酒米栽培と地産地消の取り組みを背景に、2026年も新酒として2銘柄が仕上がりました。

純米吟醸近大酒

価格：300mL 880円（税込）価格：720mL 2,420円（税込）アルコール度数：16度精米歩合：50％酒質：やや辛口

低温でじっくり発酵させた寒仕込みで、口当たりは軽やかです。

吟醸らしい端正な香りと、すっと切れる後味が同時に立つ仕上がりです。

白身魚や塩味を効かせた和食と合わせると、米由来の甘みがきれいに引き立ちます。

純米近大酒

価格：300mL 528円（税込）価格：720mL 1,650円（税込）価格：1.8L 3,300円（税込）アルコール度数：16度精米歩合：60％酒質：辛口

米の旨味をしっかり残したタイプで、飲み口に厚みがあります。

芳醇さとコクのある味わいなので、煮物や焼き物など温かい料理にも合わせやすい一本です。

日常の食卓で使いやすい価格帯がそろい、300mLから一升瓶まで選べる点も実用的です。

学生実習と地域蔵元がつくる近大ブランド

酒米栽培参加：農学部学生約60人共同栽培開始：2020年純米近大酒発売開始：2021年純米吟醸近大酒発売開始：2023年

田植えと収穫には農学部の学生約60人が参加し、原料づくりから酒造りまでの流れを現場で学んでいます。

ラベルデザインは文芸学部芸術学科造形芸術専攻の学生が担当し、学部イメージカラーと青海波文様を重ねた和モダンな仕上がりです。

文字の一部に米粒モチーフを入れるなど、地元の農と教育の文脈が視覚にも落とし込まれています。

販売先には和歌山の酒販店に加え、近畿大学水産研究所の大阪店・銀座店・グランスタ東京店などの提供飲食店も含まれます。

新酒としての季節感に、教育と地域連携のストーリーが重なるところが「近大酒」の面白さです。

純米吟醸で軽快に楽しむか、純米でしっかり味わうか、同じ山田錦でも表情の違いがはっきり出る2本です。

【学生と蔵元が育てた山田錦の一杯を今味わう！

近大酒「純米吟醸近大酒・純米近大酒 山田錦100％新酒仕込み」】の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 学生と蔵元が育てた山田錦の一杯を今味わう！近大酒「純米吟醸近大酒・純米近大酒 山田錦100％新酒仕込み」 appeared first on Dtimes.