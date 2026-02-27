大好きなお兄ちゃんが留学先から一時帰国。嬉しすぎるわんこは『これって夢？』と疑ったようで…！？尊い再会と切ない別れの光景が話題を呼び、投稿は17万回再生を突破。「愛にあふれてる」「健気で可愛い」「また元気で会おうね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：留学中の息子が帰国したのでお迎えへ→一緒に行った犬が『信じられない様子』で…尊い再会の瞬間とお別れ】

大好きなお兄ちゃんが帰ってきた！

Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」に投稿された光景は、ポメプーの女の子「スノー」ちゃんが大好きなお兄ちゃんと久しぶりの再会を果たすシーンから始まります。留学中のお兄ちゃんが一時帰国するため、投稿者さんと空港へお迎えに行ったスノーちゃん。

歩いてくるお兄ちゃんに気づくと驚きすぎて、『え？夢じゃない？』と投稿者さんに何度も確認をしたといいます。突然の嬉しいハプニングに感情がついていかなかったのでしょうね。

お兄ちゃんにべったりの甘えん坊さんに♡

おうちに帰ったスノーちゃんはお兄ちゃんにべったり！あたたかな体温に包まれながら甘えていたといいます。投稿者さん宅の3匹のワンコの中で一番お姉ちゃんのスノーちゃん。とっても面倒見のいい性格で、盲目の末っ子のロコちゃんを普段からサポートしてあげているほど。

いつもはお姉ちゃんに徹しているスノーちゃんも、お兄ちゃんの前では女の子に。見つめるまなざしは愛にあふれていたといいます。

また元気で会おうね！

クリスマスやお正月、弟犬たちの誕生日も一緒に迎えることができたといいます。特別なイベントもいつもの日常も、たくさんの時間をお兄ちゃんと過ごすことができたそう。

しかし楽しい時間ほどあっという間に過ぎてしまいます。留学先へ戻るお兄ちゃんがスーツケースを出すと『また会えなくなる』ことが分かっているスノーちゃんは、とってもさみしそうだったとか。

次にお兄ちゃんと会えるのは1年後。笑顔での再会を願わずにはいられませんね…！

この投稿に心震えた人は多いようで「大好きなのが伝わります」「健気で泣けてくる…」「また元気で会おうね」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」には、投稿者さん宅の3匹のワンコと一時預かりの保護ワンコの日常が紹介されていますよ。微笑ましい姿にぜひ癒されてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「lomilomi_secretgarden」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております