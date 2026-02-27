3児の母・小倉優子、三男と作ったカップケーキ＆お昼ご飯披露に「親子でおやつ作りって最高」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの小倉優子が2月26日、自身のInstagramを更新。三男と共におやつ作りを楽しむ様子を公開し、話題となっている。
小倉は「今日は、三男とおやつにカップケーキを焼きました」「自分で作ったカップケーキにニコニコ三男でした」とつづり、お菓子作りの様子を投稿。ハンドミキサーを使いこなす三男や、美しく焼きあがったカップケーキを披露した。
また、「お昼は、お料理部で豚肉のソテーとにんじんのたらこ炒めを作りました」と報告。「白米が進むガッツリメニューで、我が家の子どもたちが大好きなメニューです」と、彩り豊かな手料理を紹介している。
この投稿には「三男くんのハンドミキサー使いが上手い」「エプロンが似合ってる」「カップケーキ美味しそう」「忙しいのに手作りってすごい」「豚肉のソテー、美しすぎる」「親子でおやつ作りって最高」などの声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
◆小倉優子、三男とカップケーキ作り
◆小倉優子の投稿に反響
