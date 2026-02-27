米メディア『ジ・アスレチック』は26日（日本時間27日）、メジャーリーグで今季から導入される自動ボールストライク（ABS：Automated Ball-Strike）チャレンジシステムに関する記事を掲載。恩恵を受けそうな投手たちを選出した。日本選手では、山本由伸投手（ドジャース）の名前が挙がっている。

■高めストライクゾーンの“複雑な変化”を予想

『ジ・アスレチック』は26日（同27日）、「ABSシステムによって、どの投手がもっとも恩恵を受けるのか？」と題した記事を公開した。

同記事によると、昨季のメジャーリーグ審判団は誤審率が史上最少に留まったものの、ストライクなのにボールと判定された球が1万5000球以上、ボールなのにストライクと判定された球が1万1000球以上も記録されたという。「高めゾーンのストライクなのにボールと判定された球」が多かった投手は、ルイス・セベリーノ（アスレチックス）が22球でトップ。山本が15球で4位タイにランクインした。

『ジ・アスレチック』は、ストライクゾーン上部は歴史的に見ても「人間では上手く判定できないエリア」と分析。ABSシステムの導入によって、高め両コーナーではストライクになる確率が上昇する一方、真ん中付近では逆の傾向が生まれる複雑な可能性を示唆した。「特定の投手だけに大きな影響を与える可能性は低い」としながらも、「ゾーン上部の両コーナーに制球できる投手こそが、もっとも恩恵を受けるだろう」と予想している。