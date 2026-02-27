侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われる中日との壮行試合（２７、２８日＝バンテリンドーム）の試合前練習に参加し、キャッチボールを行った。投球にはアップ中の投手陣もくぎ付け。約１３分間のキャッチボールを終えると、レフトスタンドにボールを投げ入れ、争奪戦となっていた。さらに手にしたボールをめぐって、ファンが殺到し、異例の撮影会が起きた。

この日は胸元に「ＪＡＰＡＮ」と書かれた灰色のＴシャツを着用し、エンゼルス・菊池雄星とともにチームバスで午後３時頃に球場入り。球場前では、試合開始が午後７時にもかかわらず、試合開始の７時間以上前の午前１１時から侍ジャパンのユニホームを着た人々の姿が多数。ファンの数は午後２時すぎには６００人超まで増加。２時３０分すぎに１便目のチームバスが到着すると、大谷は乗っていなかったが「大谷〜」という声が上がった。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日に午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流。練習では最大５０メートルほど離れたキャッチボールを１０分間行い、その後は室内で打撃練習をするなどして調整した。

前日の会見では、２７日にフリーでの打撃練習を行うことも示唆しており、現状については「体の状態はいいと思う。時差ボケがちょっとまだある状態で、まあ頭がちょっとボーッとするなーとか、そういうところはあるけど、いたって健康な状態で、オフシーズンもキャンプもちゃんと過ごせたので、いい状態だと思います」と話していた。

２６日にはパドレス・松井裕樹投手がコンディション不良のため、出場を辞退することが発表。今大会は現状、日本代表では２００９年大会の５人を大幅に上回る歴代最多８人のメジャーリーガーが出場する予定だ。メジャー組は２７、２８日の中日との壮行試合には出場できず、３月２日のオリックス戦（京セラドーム）から出場が可能となる。