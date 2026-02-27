樫尾篤紀と宮崎湧がW主演を務めるドラマ『やたらやらしい深見くん』が、TOKYO MXにて4月6日より毎週月曜25時20分から放送されることが決定した。

参考：木村慧人×山中柔太朗『飴色パラドックス』に樫尾篤紀、宮澤佐江、猪塚健太ら出演決定

本作は、電子コミック累計280万ダウンロードを突破し、アニメ化でも話題を呼んだ松本あやかの人気BL漫画（彗星社）を実写ドラマ化するもの。完璧な外面の裏で他人を採点してしまう営業部のエース・梶と、地味で目立たないが眼鏡を外すと色気を放つ同僚・深見の、不器用な2人の恋の行方を描く。

遊び人のナルシストであることを隠し、会社では完璧な外面を演じてきた梶彰弘役を演じるのは、NHK連続テレビ小説『あんぱん』などにも出演する樫尾篤紀。仕事はできるが地味で目立たない深見悠役には、舞台『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』などの2.5次元舞台で活躍する宮崎湧が決定。共にBLドラマ初主演となり、4年ぶりの共演を果たす。

樫尾は「梶が深見と出会い、自分を隠さずにしっかり向き合えるようになっていく……。そんな心が動いていく瞬間や、二人のもどかしさを切なく見守ってほしい」とアピール。宮崎は「深見と梶が出会ってから、二人の心に渦巻いていく愛の物語をぜひ、刮目してほしいです。覚悟を持って、体当たりで頑張りました」と意気込みを語っている。

監督を務めるのは白井恵美子、脚本は潮路奈和が担当する。

また、3月31日には北とぴあ ドームホールにて、樫尾と宮崎が登壇する第1話先行上映イベントの開催も決定した。本編上映やトークショーに加え、お見送りも実施される。

コメント●樫尾篤紀（梶彰弘役）梶彰弘役をやらせていただきました樫尾篤紀です。この度は、大変人気のある原作のドラマ化に出演させていただけること、光栄に思っております。本当の自分を隠し社会人として過ごしていく梶は、深見と出会い、自分を隠さずにしっかり向き合って行けるようになっていく･･･そんな心が動いていく瞬間や2人の関係性を楽しく、たまにすれ違う2人のもどかしさを切なく見守っていただけたら嬉しいです！深見くん演じる宮崎湧くんとは、4年前に舞台で共演したことがあり、今回のドラマで久しぶりに再会しました！全力で梶彰弘と向き合い演じさせていただきましたので、原作ファンの方々、ドラマを見てくださった方々に、ぜひとも楽しんでいただければと思います！

●宮崎湧（深見悠役）皆様、はじめまして。深見悠役を演じました宮崎湧です。原作に最大限の敬愛を持ってこの度、映像化に臨ませていただきました。彼を知って掘り下げて、役作りしていく中で見つけてきた魅力をふんだんに詰め込みました。深見くんと梶が出会ってからの2人の心に渦巻いていく愛の物語を是非、刮目してほしいです。覚悟を持って、体当たりで頑張りました。お楽しみにしていてください。

●松本あやか（原作）撮影現場でご挨拶させて頂いた際『どうして私は自分が描いたキャラクターと直接喋ってるんだろう？』と不思議な感覚になるくらい梶と深見が乗り移ったような主演のお二人でした。またひとつ、作品としての大きな夢が叶って嬉しいです！誰よりもオンエアを心待ちにしております！原作を知っている方も知らない方も、人よりちょっとスケベで不器用な大人の恋路を応援してもらえたら嬉しいです。梶と深見をよろしくお願いします！

●白井恵美子（監督）原作を拝見した時、思わず2人に感情移入して涙がこぼれてしまいました。私の中では、これは単なるラブストーリーではなく、その先に広がる深いヒューマンドラマだと感じています。樫尾さん、宮崎さんは役作りが本当に素晴らしく、過密なスケジュールの中でもカメラが回っていない瞬間まで役の空気をまとっていました。その姿勢に何度も胸を打たれました。センシティブなシーンにも丁寧に向き合ってくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。そして何より、登場人物たちが幸せになってほしいと切に願いながら、この作品と向き合いました。

●伊藤和宏（エグゼクティブプロデューサー）『やたらやらしい深見くん』というタイトルから強い印象を受けると思いますが、この物語の本質は、ただ刺激的な恋を描くことではありません。外面は完璧なのにどこか空虚な男と、静かに孤独を抱えてきた男。不器用な二人がぶつかり、すれ違い、それでも惹かれていく―――それは欲望と再生の物語です。原作・松本あやか先生が描く繊細な感情の揺れを大切にしながら、視線や沈黙、触れたい衝動の瞬間まで丁寧に映像に落とし込みました。梶役の樫尾篤紀さん、深見役の宮崎湧さんのお二人が生み出した関係性は、想像以上の説得力を持っています。強がりが崩れる瞬間や、心が通じ合ったあとの柔らかな空気は、この作品の大きな魅力です。焦って、すれ違って、それでも相手を求めてしまう。その先にある幸福感を、ぜひ最後まで見届けてください。

（文＝リアルサウンド編集部）