FRONTIER「ファイナル！大決算セール」、20万円の高コスパなゲーミングPCや新作バイオ同梱モデルなど
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは2月27日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ファイナル！大決算セール」を開始した。3月6日15時まで。
FRONTIERの決算セール
決算期にあわせた特価のゲーミングPCなど全18機種を用意した期間限定のセール。
今回セールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載するミニタワー型ゲーミングPC「FRGKB550/WS0208/NTK」(税込セール価格179,800円)で、安価ながら幅広いゲームで遊べる基本性能を備える。
ほか、バイオハザードシリーズの新作PCゲーム『バイオハザードレクイエム』がもらえるキャンペーンの対象モデルもセールにラインナップしている。
・「NVIDIA：『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGKB550/WS0208/NTK」 セール価格179,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格189,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格295,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※NVIDIA『バイオハザード レクイエム』キャンペーン対象
モデル名「FRGHLB860/WS0205」 セール価格379,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KF
・水冷CPUクーラー (SilverStone SST-PF240-ARGB-V2、ブラック)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※NVIDIA『バイオハザード レクイエム』キャンペーン対象
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。
