発光式「スリーポインテッドスター」マスコットを初採用

メルセデス・ベンツSクラス｜Mercedes-Benz S-Class

1886年にカール・ベンツが自動車を発明してから140年という節目を迎えた2026年、メルセデス・ベンツは大掛かりな改良を施した新しいSクラスを発表した。

改良版は従来モデルから50%以上を新開発または再設計され、約2700点におよぶ部品を新たに使用。マイナーチェンジの枠を超えた進化を果たしている。

エクステリアで目をひくのが、先進性と存在感をさらに高めたフロントマスクだ。ボンネット先端にはブランド初となる発光式の「スリーポインテッドスター」マスコットをオプションで採用。フロントグリルは従来から20%大型化されつつ、照明が備わった。グリル内に112の小さなスリーポインテッドスターがあしらわれたのも新しい。

LEDヘッドライト「デジタルライト」は、革新的なマイクロLEDテクノロジーが用いられた次世代版で、高解像度の照射範囲を約40％拡大。ハイビームの到達距離は最大600mに達し、部分ハイビーム機能によって対向車や他の道路利用者を眩惑することなく歩行者をより明確に認識できる。

オペレーションシステム「MB.OS」は無線アップデートに対応

独自のオペレーションシステム「MB.OS（メルセデス・ベンツ・オペレーティング・システム）」は、インフォテイメントシステムや運転支援機能など、あらゆるシステムをひとつのインテリジェントなエコシステムに統合。メルセデス・ベンツ インテリジェントクラウドとの連携により、多数の車両機能の無線アップデートに対応し、購入後もSクラスを常に最新の状態に保てる。

「MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス）」は第4世代版が導入された。ChatGPT4o、Microsoft Bing、Google GeminiのAIを搭載し、複数のAIエージェントをひとつのシステムに統合。これにより、新しいMBUXバーチャルアシスタント「Hey Mercedes」は車両と各座席の乗員との関係に革命をもたらす。ユーザーは、生成AI、友人とのマルチターン対話、短期記憶を備えた、より直感的でパーソナルなデジタルコンパニオンが体験できる。MBUXバーチャルアシスタントは、ゼロレイヤー上に生きたアバターとして表示され、ダイナミックな色とアニメーションに加え、人間のような姿と感情的なつながりを強化する「LittleBenz」のふたつの新しいアバターデザインを備えている。

標準装備のMBUXスーパースクリーンは、14.4インチのセンターディスプレイと12.3インチの助手席側ディスプレイを連続したガラス面の下に統合されており、彫刻的なビジュアルユニットを形成。ドライバーは明瞭で焦点の合った情報を享受できる一方、助手席側は各国の規制に準拠し、車両走行中でもストリーミング、ゲーム、アプリなど、パーソナライズされたエンターテイメント体験を楽しめる。

オプションで3D表示が可能な12.3インチのデジタルインストルメントクラスターは、驚くほど鮮明にステアリングホイールの後ろに浮かんでいるように見える。メルセデス・ベンツのUI（ユーザーインターフェース）デザイナーが厳選した高解像度のアンビエントスタイルとビジュアルモードにより、MBUXスーパースクリーンは、あらゆるドライブをより豊かにする、没入感のある雰囲気のあるデジタル空間へと変貌させる。

ロングボディの後席はビジネスラウンジさながらの快適性と利便性

ロングホイールベース仕様の4人乗りモデルの後席は、ビジネスラウンジさながらの快適性と利便性を誇る。フルレングスのリヤセンターコンソールは、モバイルデバイス用のワイヤレスおよび急速充電USB-Cポートを備えた隠し収納、冷蔵室、温度調節可能なカップホルダーなど、あらゆるものを手の届く範囲に配置。折りたたみ式テーブルは、ノートPCでの作業、書類への署名、移動中の静かな食事を楽しむための快適なスペースを作り出す。

MBUXハイエンド・リヤシート・エンターテイメント・システムを選ぶと、それぞれにリモコンを備える2基の13.1インチディスプレイが備わる。ディスプレイにはHDカメラが内蔵されており、ビデオ会議にも対応する。

キャビンの快適性の面では、ヒーター機能付きシートベルトの採用が新しい。最大44℃で乗員の首元を温めることで、乗員はより薄着で過ごせる。これは、シートベルトのフィット感をより高めるという安全性にも寄与する。

新しい「デジタル・ベント・コントロール」と先進の電動フィルターの採用は、キャビン内の空気環境を大幅に向上させる。新しい電動フィルターは、食塩ひと粒の1200分の1という極めて微細な粒子までもイオン化して除去。これにより、車内の空気は約90秒ごとに浄化され、すべての乗員にとって常にクリーンな環境を保てる。

4.0LV8ツインターボは537ps/750Nmに向上

パワートレインも進化した。「S 580 4MATIC」に積む4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジンは最高出力395kW（537ps）、最大トルク750Nm（76.5kgf-m）を発揮。このスペックは従来型と比べて34ps/50Nmアップを果たしたことになる。インジェクションシステムや吸排気ポート、吸気カムシャフトなどのアップグレード、そしてマイルドハイブリッド技術により、シームレスなパワーデリバリー、エネルギー回生、そして卓越したスムーズな走りを実現しながら、排ガス基準を満たしている。

「S 450 4MATIC」や「S 500 4MATIC」に搭載される3.0リッター直列6気筒ターボエンジンは最大トルクが向上し、よりダイナミックなレスポンスを実現。「S 500 4MATIC」の場合、330kW（449ps）の最高出力は変わらないが、最大トルクが40Nm上乗せとなる600Nm（61.2kgf-m）となった。「S 450 4MATIC」は280kW（381ps）、560Nm（57.1kgf-m）を発揮する。

この3.0リッター直6ターボエンジンに電気モーターを組み合わせるプラグインハイブリッドシステムは「S 580 e 4MATIC」や「S 450 e」に搭載。システム総合の最高出力は最大55kW（75ps）アップとなり、「S 580 e 4MATIC」で430kW（585ps）、750Nm（76.5kgf-m）を発揮する。プラグインハイブリッドモデルのEVモード走行距離は約100kmだ。

このほか、3.0リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジン搭載車は、量産車として初めて電気加熱式触媒コンバーターを採用。これにより、排出ガスを大幅に削減しつつ燃費を向上させ、俊敏性を著しく向上させている。エンジンスペックは「S 350 d 4MATIC」が230kW（313ps）、650Nm（66.3kgf-m）、「S 450 d 4MATIC」が270kW（367ps）、750Nm（76.5kgf-m）で、欧州複合モード燃費はそれぞれ16.1km/L、15.9km/L。

プラグインハイブリッド仕様を除く3種類のパワーユニットはいずれも、17kW（23ps）、205Nm（20.9kgf-m）を発する「ISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）」を含む48V電気システムを組み合わせたマイルドハイブリッド仕様となる。

運転支援機能は最新の「MB.DRIVE」を採用。車両には10台のカメラ、5基のレーダーセンサー、12個の超音波センサーなどが搭載されており、これらがMB.OS上で動作する高性能制御ユニットと連携して動作。膨大な車両データに基づいて学習された人工知能アルゴリズムがセンサーデータを処理することで、周囲の交通状況を把握。

混雑した都市交通の中でも、シームレスで安全なポイント・ツー・ポイント（目的地までの連続的な支援）のドライビングエクスペリエンスを実現する「MB.DRIVEアシストプロ」、初めて斜め駐車に対応し、手動で駐車操作した後の退出も支援する「MB.DRIVEパーキングアシスト」、そして、360度カメラと新デザインのUIを備えたサラウンドビューディスプレイによって提供され、操舵時にはホイールへの損傷を防ぐため、距離警告が表示される「MB.DRIVEパーキングアシスタント360」が採用されている。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長5194［5304］×全幅1921×全高1503mm

ホイールベース：3106［3216］mm

乗車定員：5人

荷室容量：530L

車両重量：2250［2270］kg

総排気量：3982cc

エンジン：V型8気筒ツインターボ

最高出力：395kW（537ps）/5500-6100rpm

最大トルク：750Nm（76.5kgf-m）/2500-4500rpm

モーター最高出力：17kW（23ps）

モーター最大トルク：205Nm（20.9kgf-m）

トランスミッション：9速AT

駆動方式：4WD

欧州複合モード燃費：9.4km/L

0-100km/h加速：4.0秒

最高速度：250km/h

欧州市場販売価格：14万5376.35ユーロ（邦貨換算約2635万円）［14万8827.35ユーロ（邦貨換算約2698万円）］

※諸元は欧州仕様値。［ ］内はロングホイールベース仕様