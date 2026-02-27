3月14日（土）からPrime Videoにて順次見放題配信

（C）1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

Prime Videoは、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開に先立ち、劇場版シリーズ全28作品を、3月14日0時から5回に分けて順次見放題配信する。

原作コミックスは全世界で累計発行部数2億7,000万部を突破し、TVアニメシリーズも今年放送30周年を迎える大人気アニメ「名探偵コナン」。

劇場版シリーズは毎年注目を浴び、26作品目以降、「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」と興行収入100億円以上の大ヒットを記録。待望の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が4月10日からの劇場公開を控えている。

3月14日から配信されるのは、怪盗キッドが映画に初登場した「名探偵コナン 世紀末の魔術師」(1999)、飛行機を舞台にコナンと怪盗キッドの対決を描いた「名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン)」(2004)、原作の連載20周年を記念して世良真純や沖矢昴が劇場版シリーズに初登場した「名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)」(2014)、シンガポールを舞台に怪盗キッドと京極真がキーパーソンとなる「名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)」(2019)、過去最高の興行収入を記録した「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」(2024)の劇場版5作品。

また、劇場版最新作の関連作品として、「警察学校編」をPrime Videoにおいて初めて配信。ほかにも、TVアニメシリーズの関連エピソードをピックアップした「神奈川県警セレクション」、「世良セレクション」、「警察学校＆警視庁セレクション」も3月14日から配信する。過去の劇場版作品の公開にあたり制作された総集編作品も順次配信する予定。

配信作品は以下の通り。なお3月14日以降の配信時期については、XのPrime Videoアカウントにて順次発表される。

劇場版（公開順） ★3月14日（土）0:00から配信作品

『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』 『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』 『名探偵コナン 世紀末の魔術師』★ 『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』 『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』 『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』 『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』 『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』★ 『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』 『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』 『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』 『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』 『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』 『名探偵コナン 天空の難破船（ロスト・シップ）』 『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』 『名探偵コナン 11人目のストライカー』 『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』 『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』★ 『名探偵コナン 業火の向日葵』 『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』 『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』 『名探偵コナン ゼロの執行人』 『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』★ 『名探偵コナン 緋色の弾丸』 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』 『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』★ 『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』 ※世界初配信

劇場版最新作関連作品 ★3月14日（土）0:00から配信作品

『名探偵コナン「警察学校編 Wild Police Story」』★ 『風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション』★ 『疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション』★ 『絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション』★

総集編

TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 緋色の不在証明』 特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語～結婚前夜～』 TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン 灰原哀物語～黒鉄のミステリートレイン～』 TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』