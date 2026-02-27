三代目 J SOUL BROTHERSが、グループ9度目となるドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND ～FOREVER～”』の詳細を発表した。

本ツアーは、6月6日の福岡 みずほPayPayドーム福岡での公演を皮切りに、東京、大阪、愛知にて4都市6公演を開催予定。チケットは、3月2日15時よりファンクラブ先行がスタートする。

また、3月18日にリリースするミニアルバム『ONE』よりリード曲「Through The RAIN」を本日2月27日に先行配信し、あわせてMVも公開となった。

本楽曲は、最新曲は前進し続けるアンセムソングで、迷い、痛み、不安を“雨”になぞらえながらも約束の場所へ辿り着くまで自分のすべてを捧げて進むという決意を描いている。MVでは、“雨”、“湿気”、“水”をキーワードに構築し、ミニマルでシックな空間の中に漂う“湿度”を通して、大人の色気を可視化。空中で静止する雨粒やクローンエフェクトによって、“時間が止まった世界”を視覚化している。

（文＝リアルサウンド編集部）