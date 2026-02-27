堀ちえみ、夫と人間ドックを受け検査結果を報告「お互いに健康でいたいね」

タレントの堀ちえみが26日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんと人間ドックへ行ったことを報告した。

この日、堀は「午前の検査を終えまして、レントゲン技師・予防医学に医師複数の先生方の初見による診断の説明がありました」と切り出し「血液検査や胸のレントゲンなどの所見では、昨年と変わらず問題ないとのことです」と初見の診断結果を報告。「以前見つかった肺の腫瘍の卵らしきものも、あることはあるが大きさは変わっていないと思われるそうで。とりあえずは、ホッとした感じ」と安堵した様子でつづった。

続けて、ランチ付きの人間ドックだったことを明かし「夫婦で人間ドックって、お互いの状況が共有できるし、一度に済むから…なんかいいなぁ。なんて話しながら、美味しくいただきました」とコメント。その後に更新したブログでは「今回の検査も基本検診に、オプションをいくつか付けました」と述べ「子宮がん検診」「心臓・頸動脈のエコー検査（心血管ドック）」「マンモグラフィー」など追加した検査項目を列挙した。

さらに、全ての検査を終えたことを報告した堀は「今回、また身長が縮んでいた。どんどん小さくなる。哀しい」と明かす一方で「視力はかなり良くなっていた」「骨密度は増えていた。なんか嬉しい」と身体の変化について説明。待っていてくれた尼子さんと合流し、ご褒美のスイーツを堪能したことを写真とともに明かした。

最後に、尼子さんの検査結果についても「お酒をやめたので、随分とコレステロール、中性脂肪に肝機能の数値が良くなりました。一気に標準値！やったね！！！」と喜びをつづり「お互いに健康でいたいね」とブログを締めくくった。