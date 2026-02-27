コムドットAMUGIRI＆悠馬「サツコレ2026SS」出演決定 ライブパフォーマンスを披露
【モデルプレス＝2026/02/27】2026年5月17日に札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『サツコレ2026SS』）の新たな出演者が発表された。
【写真】「サツコレ2026SS」ゲストモデルの新たな出演者
ゲストモデルとして、景井ひな、花山瑞貴、PyunA.の出演が決定。シューティングアクトとして、5人組YouTuberコムドットよりAMUGIRIと悠馬が登場し、歌唱などライブパフォーマンスを披露する予定だ。
今回のテーマは「STARLIGHT」（スターライト）。これは、2026年6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなる。“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となる。
異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出す。そして『サツコレ』は、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと届ける。（modelpress編集部）
開催日時：2026年5月17日（日）13：00開場 14：00開演（予定）
会場：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）
ゲストモデル：おさき、景井ひな、さくら、花山瑞貴、PyunA.、長浜広奈、希空、実熊瑠琉、MINAMI ほか後日発表予定（※50音順）
スペシャルゲスト：元之介、りんか ほか後日発表予定
シューティングアクト：AMUGIRI、悠馬 ほか後日発表予定
