【40代でたった3万円のプレゼント】ハズレ続きのマッチングアプリで、ついに出会った好みの男性。初デートで交際スタートしたけど…＜第1話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月4日）********マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。42歳で会社員の智子さんは、アプリを通じて、中小企業で働く同い年の隆さんと出会います。顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれていきますが、引っかかる部分もあって…

* * * * * * *

結婚だけはどうしてもしたい！

私（智子）は42歳の会社員。実家暮らし。

恋愛経験はそれなりにありますが、まだ結婚したいと思う人に出会えていません。

子どもは授かれたら嬉しいという程度で、年齢的なことからもそこまでこだわっていません。

ただ結婚だけはどうしてもしたい！最近はもっぱらマッチングアプリを活用して婚活をしています。

送信っ！！↓↓↓

かっこいい！当たりだわ！

そうなんですね↓↓↓

このチャンス絶対つかむ！！

恋愛経験が少ないせいでしょうか。まあとりあえず付き合ってみるのはアリですよね！

このままとんとん拍子に話が進めば、私もようやく親を安心させられるかもしれません。

こうして私は、多少打算的な気持ちを抱えつつも、隆さんとの交際をスタートさせることにしました。

第2話へ続く。