『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開日が7月24日となることが発表され、特報映像が公開された。同作は大人気コンテンツ『ちいかわ』の初となる劇場作品で、長編エピソードの「セイレーン編」を描いたものとなる。

「セイレーン編」はいろいろな点で映画化向きのエピソードなので、ファンの期待も大きい様子。本稿ではあらためてそのあらすじや見どころを紹介していこう。

『ちいかわ』は、不思議な生き物たちが暮らす世界を描いた作品。ちょっと泣き虫でやさしい性格の主人公・ちいかわが、友達のハチワレやうさぎたちと日常を過ごしていく。ただし、かわいらしい見せかけとは裏腹に、同作の設定はかなりの“毒”に満ちており、とりわけ「セイレーン編」は作中屈指の恐ろしさだといわれている。

物語は、うさぎが1枚のチラシを持ってくるところから始まる。それはとある“島”への招待状となっており、甘い誘い文句が書き連ねられていた。まんまと乗せられたちいかわたちは、師匠にあたるラッコを連れて島合宿に行くことを決める。

島に着いた一同を迎えるのは、歓迎ムードの島民たち。しかしその夜、偶然見つけた洞窟を探索していると、セイレーンと人魚に襲われることに。事情を聞いてみると、人魚のうちの1人を島民の誰かに食べられてしまったとのことで、“犯人”探しをしているという。

さらにその翌日、ちいかわたちは島民に「セイレーンの討伐」という依頼を受けてしまい、怒涛の展開に巻き込まれていく……。

このエピソードで恐怖を感じさせるのは、まずはセイレーンの存在。ラッコですら敵わないほどの力をもつだけでなく、島民を容赦なく食べたり、肝が冷えるような復讐方法を考えていたりと、残虐な性格を覗かせる。しかしさらに重要なのは、島民が隠している“秘密”の存在で、ブラックな展開が待ち受けているのだった。

「セイレーン編」が映画化に向いているのは、こうした『ちいかわ』ならではの恐ろしさが詰まったエピソードだからだ。同作の“かわいいだけじゃない”部分が存分に味わえる話なので、劇場公開が始まれば大きな盛り上がりを見せるだろう。ちなみに公開日が7月ということで、ファンのあいだでは夏にぴったりのホラー映画になることも期待されているようだ。

また、作中の人気キャラクターが総出演していることも映画化向き。モモンガやカニちゃん、シーサーやくりまんじゅうといったお馴染みの面子が一堂に会するため、独特のお祭り感を味わえるだろう。

さらに激しいバトル描写もあるため、大きなスクリーンで楽しむにはうってつけ。未曽有の強敵・セイレーンを相手どり、ラッコやうさぎなどの強キャラたちが奮闘するので、かなり見応えのある映像になるはずだ。

作中屈指の人気エピソードを題材とする『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。監督は及川啓、アニメーション制作はCygamesPicturesが担当し、原作者・ナガノが完全監修を務めることが発表されている。一体どんなアニメになるのか、公開が今から待ちきれない。（文＝キットゥン希美）