2022年4月より段階的に施行された「男性育児休業制度」。2025年4月からはさらに法改正があり、育休中の給付金が手取りの実質10割相当（休業前の給与の80%＋社会保険料免除）へ引き上げられた（※）。国は2030年までに男性の育休取得率を85%まで上げることを目標に掲げている。

※最大28日間の「出生後休業支援給付金」の場合。通常の育休給付の給付率は、180日間までは休業前の給与の67%、以降は50%

しかし、現状は厳しい。厚生労働省の「令和6年度雇用均等基本調査」（2025年7月公表）によると、男性の育休取得率は40.5％にとどまっており、2025年までの目標としていた50%には依然として距離がある。

こうした数字の停滞の背景には、職場環境などの構造的な問題に加え、「手厚い給付」という理想の裏側で、現場が直面する「入金の遅れ」や「取得期間の制限」といった運用面での「実効性の壁」があることも見逃せない。

実際に夫婦で育休を取得した吉田さん夫婦（仮名・夫の航平さん39歳・妻の詩織さん38歳）の事例から、制度の「使い勝手」を左右する現場のリアルと、今後の課題を探った。（フリライター・姫野 桂）

産後、動けないときに家事をしてもらえて助かった

吉田さん夫妻は通信会社勤務で職場結婚。2025年3月より航平さんが6か月間の育休を取得してすでに復帰、詩織さんは現在1年強の育休中だ。

航平さん：もう年齢的に若くはないですし、自分にとっておそらく最初で最後の子どもなので、きちんと子育てをしたくて育休を取得しました。これを逃すと今しかできない経験を逃してしまうので。半年間の取得にしたのは、現行の制度だと半年（180日）を過ぎると給付金が休業前の給与の50%に下がってしまうからです。

職場は「男性が育休を取るのはちょっと……」みたいな雰囲気はなく、男性でも育休を取る人が多いので気軽に取得できました。職場としては減った分の人員を補充するわけではなく、戻って来る前提なので、別の人を私の位置に配置したり、別の人に一時的に仕事を担当してもらったりという感じでした。

一部の人にだけ負担が偏るわけではなく、私の仕事を他の人に分散している形ですね。でも、職場はそれなりに大変だったはずなので、復帰したら頑張らないとなとは思いました。

詩織さん：出産後、入院中は24時間休まる暇のない「母子同室」での育児が始まりました。帝王切開だったのでお腹の傷のダメージで動けず、育休中の夫が着替えや必需品を持ってきてくれて助かりました。

退院後は買い物と料理をほぼ夫が担当して、授乳中は朝食の準備までしてくれました。特に授乳中は喉が渇いていたので、たっぷり水分を用意してもらえるのはありがたかったです。物理的に体を動かせないので、家事をしてもらえたことは本当に助かりました。

航平さん：生まれてすぐは3時間おきの授乳だったので、0時、3時、6時というふうに二人でシフト制でミルクをあげ、3時間ずつ交代で睡眠を取りました。最初のうちは母乳とミルクの混合育児だったのですが、3か月以降は完全ミルク育児に移行したら、さらに交代制にしやすくなりました。

育児は二人で育児記録アプリを使用し、ミルクの量やオムツ替え、睡眠時間などを記録して共有しています。離乳食もアプリを使って新しい食材を食べたら記録しています。

育休を取得したことでわが子と仲良しに

詩織さん：夫が育休を取得したことで、地方に住む私の親は少し驚いて「東京はすごいね」と言っていましたが、東京在住の夫の両親からは特に何も言われませんでした。夫の両親は育児に理解があって、私たちが体調不良でダウンしたときは子どものお世話のためにフォローしに来てくれました。

航平さん：育休を取得したことで、「自分は親なんだ」という意識が強く芽生えました。夜中に泣いて抱っこをする。でも、なんで泣いているのかがわからない。眠い中ずっと抱っこをして生きている温もりを感じていると、育休を取らないとこんな時間を過ごせなかっただろうなと思いました。

たまに、子どもがお父さんに懐かないというような話を聞きますが、もうすぐ1歳になるわが子と私はとても仲良しになれました。

ただ、二人体制でもかなり大変だったので、ワンオペのお母さんはもっと大変だろうなと思いました。

詩織さん：夫が育休中は毎日二人で協力していましたが、現在は夫が職場復帰しています。今のタイムスケジュールは、7時頃に起きたらオムツ変えと離乳食をあげるところまでを夫がやってくれます。夫を見送ってから私のワンオペスタートです。ミルクを飲ませたら洗濯などの家事をして、お昼は子どものお散歩がてら外にランチを食べに行きます。

出掛ける気力がない日は家で作って子どものお昼寝中に食べます。残りの家事を済ませたら少し子どもと遊び、夫が定時で上がれる日は19時頃に帰宅するので、子どもをお風呂に入れてもらいます。

残業で定時に上がれないときは私がお風呂に入れます。本当は子どもと一緒に二人で入りたいのですが、ワンオペでお風呂に入れる技術がないので、私は服を着たままお風呂マットの上で子どもにシャワー浴させています。休日だと家族3人で入ることもあります。

妻の詩織さん（筆者撮影）

航平さん：育休中、給付金が入るのが遅かったので貯蓄を切り崩して生活していました。給付金が入ったのは育休開始から3か月後でした。今後育休を取る予定の人には、給付金の入金がかなり遅いことを伝えておきたいです。

ミルク代やオムツ代が月にどのくらいかかるのかは、実際に育児が始まってみないとわかりません。今までの生活とどのくらい生活費が変わるのか見通せない部分があるので、ある程度の貯金がなかったら相当不安だったと思います。

給付金が入る時期がもっと明確になったらいいのですが、難しそうですね。これでも改善されたほうだと思いますし……。

それと、半年（181日）以降は給付額が（休業前の給与の）50%にまで減ってしまうのは少ない気がします。働いていないのでもらえるだけありがたいのですが、もう少し67%の期間が長ければなと思います（現状は180日間）。半年間の取得にしたのも給付金の額が減わることが大きな理由なので。

また、育休は産後8週までの「産後パパ育休」と、通常の育休（原則1歳まで）のいずれも、それぞれ2回に分割して取ることが可能です。ただ、通常の育休は期間が長い分、もう少し細かく分割できるようになったらいいなとも思います。

詩織さん：女性の場合、産休の法律自体をもう少し見直してほしいなと思いました。特に妊娠初期はつわりがあるのに、お腹の中で赤ちゃんが順調に育つかまだわからない時期なので妊娠発表ができないし、育休も取れないのがすごくつらかったです。体調が悪くて遅刻や早退をしても本当の理由が言えなくて……。

今思うと、つわりがしんどい時期こそサポートを受けられる仕組みが整うべきなのではないかと思います（※）。私の場合、つらくて安定期に入るちょっと前に職場に妊娠を公表しちゃいました。法的には産休は出産予定日の6週前からなのですが、私は有休を使ってそれより5日早く産休に入りました。

※現在、妊娠中の体調不良については「傷病手当金」の対象となる場合があるが、統一的な支援制度はない

航平さん：子どもの保育園が決まったので、もうすぐ妻は職場復帰します。時短での復帰ですが、妻の負担のほうが大きいので、今後も朝の子どものお世話と帰宅後の入浴を私が担当し、平日の家事の負担を軽減させるため、買い出しは私が週末に行うつもりです。

男女共に育児しやすい社会へ

まだ課題の多い男性育休。男性育休取得率が高いことをアピールしている企業もあるが、そのような会社は取得の平均期間が1週間という話も聞いたことがある。短期間の取得は「育休」のきっかけにはなるが、それだけで育児の全容を担うのは難しいのが実態だ。

厚労省は2025年7月、「イクメンプロジェクト」の後継であり、男性も女性も共に育児に参加することを目指した「トモイクプロジェクト」のスタートを発表した。今後、給付金の入金遅れの改善や産休制度の見直しなどが行われ、さらに男女とも育児をしやすい社会になってほしい。

■姫野 桂

ライター。1987年うまれ。宮崎市出身。日本女子大学文学部日本文学科卒。

大学卒業後は一般企業に就職。2013年に退職してフリーライターに。

専門は発達障害や生きづらさ、社会問題。

著書に『発達障害グレーゾーン』（扶桑社新書）『「発達障害かも？」という人のための「生きづらさ解消」ライフハック』（ディスカヴァー21）、『生きづらさにまみれて』（晶文社）、『ルポ 高学歴発達障害』（ちくま新書）など。