今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫と花のツーショット。お部屋に飾ってあったお花を見つめていた猫ちゃんの瞳は、とっても優しさに満ちていたようです。投稿はXにて、17.7万回以上表示。1.5万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：とっても『優しい目』をしていたネコ→『視線の先』には……ほっこりする『素敵な瞬間』】

花を見るとき優しい目になる

今回、Xに投稿したのは「シィク / 猫アカ」さん。登場したのは、ノルウェージャンフォレストキャットの男の子、シィクちゃんです。

投稿には、お部屋に飾られていたオレンジ色の花に興味津々なシィクちゃんの姿が。花を見つめているその瞳は、優しさいっぱい。慈愛に満ちていたそうです。

ちなみに、シィクちゃんはその後、花の香りをくんくん嗅いだら、ふら～っと去っていったのだとか。花瓶を倒したりせず、えらいですね。花の愛で方を分かっている、シィクちゃんでした。

花を優しい目で見つめていた、シィクちゃんにいいねが集まる

飾ってあった花を優しく見守っていたシィクちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「本当に優しい目で楽しんでいますね」「上品な猫さま」「猫と咲いた花のどちらを選ぶか迷ってしまいそうです」「可愛いですね」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんたちが、シィクちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

Xアカウント「シィク / 猫アカ」では、猫のシィクちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、もふもふてんこ盛りで猫好きにはたまりません。

写真・動画提供：Xアカウント「シィク / 猫アカ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。