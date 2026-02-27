日本全国にある、景観が抜群に素晴らしい神社とは？【神社の話】

日本全国にある、景観が抜群に素晴らしい神社とは？

超絶景の神社

神道は大自然の神秘さ偉大さを神として祀ることが多いので、神社も自ずと景観のいい場所に建てられることになります。絶景といわれる場所も少なくありませんが、なかには容易にはお参りできないところも数多くあります。また、人によって絶景の定義も違いますので、ここでは絶景として名高く、比較的容易にお参りできる神社を紹介することにします。絶景中の絶景といえば富士山山頂でしょう。実は富士山の８合目から上は富士山本宮浅間大社の境内なのです。そして、頂上にはその奥宮が鎮座しています＊。

富士山頂に比べたらまったく低い場所ですが「天空の鳥居」をくぐってお参りする神社があります。香川県観音寺市の高屋神社（中宮）です。高屋神社は標高４０４メートルの稲積山山頂に鎮座しており、稲積神社とも呼ばれます。その本殿前に立つと、鳥居越しに観音寺市の市街地と瀬戸内海が一望できます。その壮大さから「天空の鳥居」と呼ばれ、四国88景の１つにも選ばれています。

一方、熊本県高森町の上かみ色しき見み 熊野座います神社は杉林の奥に鎮座し、苔こけむした石段を登っていくその参道は、まさに神の世界です。 アニメ映画『蛍火の杜へ』の舞台とされたことでも知られます。福井県勝山市の平へい泉せい寺じ 白はく山さん神社は白山の登山口の１つに位置します。上色見熊野座神社と同じく、その境内は苔に覆われた杉林のなかにあります。かつてはここに48社30堂６０００坊が建ち並んでいたといわれますが、今は静寂が広大な境内を支配しています。

