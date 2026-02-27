ニュージーランドOPは順延の第1R終了 清水大成8位、片岡尚之ら15位、比嘉一貴ら40位
＜ニュージーランドオープン 2日日◇27日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会は、日没サスペンデットとなった第1ラウンドの残りが行われ、全選手がホールアウトした。現地時間9時40分（日本時間午前5時40分）には第2ラウンドも始まっている。
【写真】かわいい！ もこもこアニマルもコース入り
地元・ニュージーランド出身のダニエル・ヒリラーと、アマチュアでニュージーランド国籍の宮祐樹が「63」をマーク。8アンダー・首位タイに並んだ。21人が出場している日本勢では、清水大成が4アンダーで8位タイと最上位。木下稜介、片岡尚之、米澤蓮、池村寛世の4人が3アンダー・15位タイにつけた。昨年大会2位の比嘉一貴、阿久津未来也、下家秀琉、河本力、堀川未来夢、吉田泰基、鍋谷太一が1アンダー・40位タイ。月曜日の予選会を突破して本戦出場を決めた森下響、小斉平優和はイーブンパー・66位タイ。ルーキーの中野麟太郎、細野勇策、岩田寛は1オーバー・81位タイと出遅れた。また、昨季の日本ツアー賞金ランキング2位の生源寺龍憲、佐藤大平は2オーバー・97位タイ。大岩龍一、勝俣陵は4オーバー・126位タイとし、予選通過圏内浮上へ巻き返しを狙う。なお、60位タイまでの選手が28日（土）からの決勝ラウンドに進出する。
