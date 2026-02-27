今季のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズではアーセナルが8戦全勝で首位通過、バイエルンが7勝1敗の2位通過を果たしていて、両チームは優勝候補に挙げられるだろう。



そのバイエルンに唯一の黒星をつけたのはアーセナルであり、リーグフェーズの段階ではアーセナルの安定感が群を抜いていたと言える。



ただ、元ドイツ代表のサミ・ケディラ氏はアーセナルよりもバイエルンの方がCL優勝に近いと自信を見せる。バイエルンも高い実力を備えているが、現時点で優勝に近いのはどちらだろうか。





「個人的には、バイエルンが適度にリフレッシュした状態で決勝トーナメントに臨むことが重要と考えている。重要な局面で大事なことは、チームの中心となる選手たち、試合の流れを変える選手たちが特にメンタル面で健康な状態にあることだ。個人的にアーセナルよりもバイエルンが絶対的なNo.1だよ」「バルセロナも素晴らしいチームだが、優勝候補にはならないね。ハンジ・フリックをリスペクトしているし、彼らのプレイスタイルも好きだ。見ていて魅力的だね。しかし彼らは守備の問題をコントロール出来ていないようだ」（『Kicker』より）。アーセナルの場合はプレミアリーグの優勝争いが激しさを増しており、国内カップもまだFA杯5回戦とカラバオ杯決勝を残すなどハードスケジュールだ。バイエルンの方は現時点でブンデスリーガ首位に立ち、2位ドルトムントに8ポイント差をつけている。今週末にそのドルトムントとの直接対決があり、ここで勝てばブンデスリーガ制覇はほぼ確実か。CL決勝トーナメントに余裕を持って臨めるのはバイエルンの方かもしれない。