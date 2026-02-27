最大55％OFFと限定セットを一気に選べる！NEOGEN「Qoo10メガ割スペシャルコラボ＆人気5企画」

韓国バイオコスメブランド「NEOGEN（ネオゼン）」が、Qoo10の大型セール「メガ割」に参加します！

開催期間は2026年2月27日（金）から3月12日（水）で、人気定番からコラボ企画まで一気に価格が動くタイミングです。

最大55％OFFの設定に加えて、期間限定セットと購入おまけまで組まれているので、まとめ買いの計画が立てやすい内容です。

NEOGEN「Qoo10メガ割スペシャルコラボ＆人気5企画」

開催期間：2026年2月27日（金）〜3月12日（水）販売チャネル：Qoo10 NEOGEN公式ショップ対象企画数：5企画最大割引率：55％OFF

NEOGENはバイオ技術を基盤に、肌コンディションへアプローチする韓国発の機能性コスメブランドです。

Qoo10のメガ割は、通常価格との差が見えやすいセール構成なので、定番品の補充と新作トライを同じ買い物かごで組みやすいのが特長です。

今回は2026年最初の開催回として、洗顔・シートマスク・マスカラ・トーンアップパッドまで、毎日使うカテゴリが横断で並びます。

ナイアシンアミドバブルクレンザー＆デイリーマスク

ナイアシンアミドバブルクレンザー 150ml：1,854円（税込）クレンザー150ml＋デイリーマスク40枚：3,725円（税込）クレンザー150ml＋デイリーマスク40枚×2＋6枚入：4,399円（税込）クレンザー150ml＋デイリーマスク40枚×3＋15％セラム30ml：4,949円（税込）

同シリーズは洗顔からシートマスクまでをナイアシンアミド軸でつなげられるので、スキンケア手順の一貫性を作りやすい構成です。

オプションが4段階に分かれているため、単品補充からストック前提の買い方まで予算別に選択できます。

150mlクレンザーを起点に40枚マスクを重ねる設計は、朝晩のルーティンを短時間で整えたい人に向いた組み合わせです。

オプション 単品スタート

まずは肌との相性だけ確認したい場合は、クレンザー150ml単品の導入が最も失敗しにくい選択です。

オプション デイリー運用

クレンザーと40枚マスクのセットは、洗うケアと貼るケアを同時に始めたい人向けの実用型です。

オプション 枚数強化

40枚×2に6枚入が追加される構成は、平日と週末で使用頻度を変える人でも在庫管理がしやすくなります。

オプション 集中ケア拡張

15％セラム30mlが入るセットは、くすみ感が気になる時期に集中ケアを足せるのがメリットです。

ポアフェイス＆ボディクレンジングフォーム

単品：2,800円（税込）デュオセット：3,999円（税込）共同開発：@nina_27story

フェイスとボディを同じ使用感でそろえられるフォームなので、バスタイムの導線を短くできる企画です。

単品価格とデュオ価格の差が明確なため、家用とジム用を分けたい人はセット購入の効率が高くなります。

毛穴汚れが気になる部位へ泡を均一にのせやすく、時短重視でも洗いムラを作りにくいのが使い勝手のポイントです。

スリム/ボリュームメタルマスカラ トリオセット

トリオセット価格：3,800円（税込）通常価格：6,600円（税込）スリムメタルマスカラ：6mlボリュームメタルマスカラ：4ml

このセットはスリムとボリュームの2軸を同時に持てるので、メイクの印象調整を一本買いより細かく設計できます。

おまけのアイラッシュアンプル10gが本品サイズで入るため、メイクとまつ毛ケアを同一期間で回しやすい内容です。

平日は繊細なロング寄り、休日は存在感重視という使い分けがしやすく、ポーチ内の役割分担も明確になります。

フルイドフォーメントトーンアップパッドセット

ギフトセット1BOX：4,899円（税込）ギフトセット2BOX：8,699円（税込）トーンアップパッド：50枚共同開発：@hana_maru_7

トーンアップパッド企画は空容器とリフィルを分けた構成なので、継続時の使い勝手と保管効率を両立しやすい設計です。

1BOXは携帯用パッドケース付きで外出先ケアに強く、2BOXはおまけの水分クリーム50ml本品まで入る拡張型です。

パッド50枚の回転が早い人には2BOXの方が補充計画を立てやすく、肌の明るさケアを中断しにくくなります。

購入金額別おまけ

全購入者：アズレンスージング弱酸性クレンザー2ml×2 または ポアレイザークリアBHAパッド2枚入（ランダム）3,000円以上購入：リアルドクダミスージングマスク3枚8,000円以上購入：ネオゼンパープルポーチ

購入特典は金額ラインが3,000円と8,000円で明確に分かれているので、カートの合計調整がしやすい構成です。

特に8,000円ラインはポーチ付与まで届くため、複数カテゴリ買いを組むと体感単価を下げやすくなります。

今回のメガ割は、単品の試用導入からセットでの本格運用まで、肌状態と予算に合わせて選択肢を組み替えやすい企画です。

洗顔・マスク・ポイントメイク・トーンアップの4領域がそろうので、新生活前にルーティンを再設計したい時期にも相性が良い内容です。

最大55％OFFと限定セットを一気に選べる！

NEOGEN「Qoo10メガ割スペシャルコラボ＆人気5企画」の紹介でした。

よくある質問

Q. NEOGENのQoo10メガ割はいつ開催されますか？

2026年2月27日（金）から3月12日（水）まで開催されます。

Q. 今回の最大割引率はどのくらいですか？

公表されている最大割引率は55％OFFです。

Q. 購入おまけはどの金額から付きますか？

3,000円以上でマスク3枚、8,000円以上でネオゼンパープルポーチが付きます。

