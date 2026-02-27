【「ギャラリーフェイク」40巻】 2月27日 発売 価格：770円 【「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」】 2月27日 発売 価格：770円

「ギャラリーフェイク」40巻

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「ギャラリーフェイク」の40巻を2月27日に発売する。価格は770円。

本作は累計1,000万部を突破している細野不二彦氏のアートコミック。贋作専門の闇画商・フジタの活躍を描く物語となっている。

40巻では「最後の晩餐」、「サモトラケのニケ像」など、人類史に残る世界的有名作品とフジタが相対する。

また同日には、相棒兼ヒロインであるサラを切り口として過去の名エピソードを厳選した傑作選「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」も刊行。表紙には描き下ろしのサラが登場しており、ここでしか読めないキャラクター創作秘話インタビューも収録されている。

「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」

【「ギャラリーフェイク」40巻あらすじ】

アートコミックの金字塔『ギャラリーフェイク』完全新作コミックスが登場!!

贋作専門の闇画商･フジタが相対するのは、

「最後の晩餐」、「サモトラケのニケ像」など、

誰もが知る、人類史に残る世界的有名作品！！

それらが贋作美術商(ルビ：フジタ)にもたらすものとは―――！？

【「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」収録内容】

ART.1 「傷ついた「ひまわり」」 [前編・後編] (単行本第1集所収)

ART.2 「タイムリミット」 (単行本第7集所収)

ART.3 「かくも長き不在」 (単行本第16集所収)

ART.4 「楊貴妃の香」 [前編・中編・後編] (単行本第19集所収)

ART.5 「リング・RING・指輪」 (単行本第23集所収)

(C)細野不二彦／小学館

