「ギャラリーフェイク」40巻が本日発売！ 最後の晩餐やサモトラケのニケ像と対峙サラの活躍エピソードをまとめた傑作選も同日刊行
【「ギャラリーフェイク」40巻】 2月27日 発売 価格：770円 【「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」】 2月27日 発売 価格：770円
贋作専門の闇画商･フジタが相対するのは、
ART.1 「傷ついた「ひまわり」」 [前編・後編] (単行本第1集所収)
(C)細野不二彦／小学館
「ギャラリーフェイク」40巻
小学館は、マンガ「ギャラリーフェイク」の40巻を2月27日に発売する。価格は770円。
本作は累計1,000万部を突破している細野不二彦氏のアートコミック。贋作専門の闇画商・フジタの活躍を描く物語となっている。
40巻では「最後の晩餐」、「サモトラケのニケ像」など、人類史に残る世界的有名作品とフジタが相対する。
また同日には、相棒兼ヒロインであるサラを切り口として過去の名エピソードを厳選した傑作選「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」も刊行。表紙には描き下ろしのサラが登場しており、ここでしか読めないキャラクター創作秘話インタビューも収録されている。
「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」【「ギャラリーフェイク」40巻あらすじ】
アートコミックの金字塔『ギャラリーフェイク』完全新作コミックスが登場!!
「最後の晩餐」、「サモトラケのニケ像」など、
誰もが知る、人類史に残る世界的有名作品！！
それらが贋作美術商(ルビ：フジタ)にもたらすものとは―――！？【「ギャラリーフェイク セレクション サラ編」収録内容】
ART.2 「タイムリミット」 (単行本第7集所収)
ART.3 「かくも長き不在」 (単行本第16集所収)
ART.4 「楊貴妃の香」 [前編・中編・後編] (単行本第19集所収)
ART.5 「リング・RING・指輪」 (単行本第23集所収)
