買い物バッグを選ぶ基準が、デザインだけでなく機能性に大きくシフトしています。

今回登場したスヌーピーの新作は、保冷ルームと常温ルームを使い分けられる実用設計がポイントです。

折りたたみ時はコンパクトに収まり、日常使いしやすいサイズ感まできちんと押さえています。

スヌーピー「2ルーム＆3ルームコンパクトエコバッグ」

展開数：3シリーズ（2ルーム2色柄／3ルーム2色柄／RE-PETマルシェバッグ6色柄）2ルーム本体サイズ：36cm×32cm×15cm3ルーム本体サイズ：35cm×39cm×20cmRE-PETマルシェバッグサイズ：31cm×42.5cm×16cm

「PEANUTS」のキャラクターを活かしたバッグや雑貨は、日用品の中でも特に人気が高いカテゴリです。

今回の新作は、買い物中の温度管理と荷物整理を1つのバッグで完結しやすいシリーズとして設計されています。

スヌーピー 2ルームコンパクトエコバッグ

本体サイズ：36cm×32cm×15cm折りたたみサイズ：13cm×9cm×6cm収納目安：2リットルペットボトル2本が入る常温ルーム

2ルーム構造は、常温品と冷凍・冷蔵品を分けて入れられるため、会計後の詰め直しを減らしやすい仕様です。

折りたたみ時は手のひらに収まるサイズで、通勤バッグやサブバッグにも無理なく常備できます。

内ポケットやネギホルダーまで備えているので、日々のスーパー利用で使い勝手の差が出るモデルです。

スヌーピー 3ルームコンパクトエコバッグ

本体サイズ：35cm×39cm×20cm折りたたみサイズ：11cm×14cm×6cm収納目安：2リットルペットボトル2本が入る常温ルーム

3ルームモデルは保冷ルームに加えて小物用メッシュポケットも備え、買い物動線をさらに整理しやすい設計です。

白地にコミックコマを散りばめた総柄は、水色とイエローの差し色が効いたポップな仕上がりです。

持ち手のブルーがアクセントになり、機能バッグでもコーデになじみやすい見え方にまとまっています。

携帯性を高める折りたたみ仕様

2ルーム収納時サイズ：13cm×9cm×6cm3ルーム収納時サイズ：11cm×14cm×6cmRE-PETマルシェバッグ柄数：6色

どのシリーズも折りたたみ前提で設計されているため、普段の持ち歩き負担を増やしにくい点が魅力です。

RE-PETマルシェバッグは回収ペットボトル由来のリサイクル素材を採用し、軽さと扱いやすさを重視しています。

買い物頻度や家族構成に合わせて2ルームと3ルームを使い分けると、日常の荷物管理がぐっとスムーズになります☆

デザイン性と実用性を同時に求める人に向いた、スヌーピーらしい機能系バッグの新ラインです。

【仕分けと保冷で買い物がもっと快適！

スヌーピー「2ルーム＆3ルームコンパクトエコバッグ新作ラインナップ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 2ルームコンパクトエコバッグのサイズは？

本体は36cm×32cm×15cmで、折りたたみ時は13cm×9cm×6cmです。

Q. 3ルームコンパクトエコバッグのサイズは？

本体は35cm×39cm×20cmで、折りたたみ時は11cm×14cm×6cmです。

Q. RE-PETマルシェバッグは何色展開ですか？

6色柄展開です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 仕分けと保冷で買い物がもっと快適！スヌーピー「2ルーム＆3ルームコンパクトエコバッグ新作ラインナップ」 appeared first on Dtimes.