日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「みんなでUNO」を2月27日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は510円（税込）より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「のりのりタイムズ!!」と「ひみつのアイプリ」に続いて、今月は新たなハッピーセット「みんなでUNO」と「ミニチュアマクドナルド」が登場する。今回も先月同様に2シリーズ同時展開となっており、第1弾は2月27日から3月5日まで、第2弾は3月6日から3月12日まで、3月13日からは第3弾として全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた！」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「みんなでUNO」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことができたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

「ハッピーセット」シリーズ 関連記事

本稿でご紹介するハッピーセット「みんなでUNO」は、定番のパーティーカードゲームをモチーフにしたおもちゃである。「UNO」自体は、元々トランプで採用されていたルールのひとつを改良したもので、名前の由来はスペイン語・イタリア語で「1」を意味する言葉だ。

今回は、一般的に広く遊ばれているルールに加えて遊び方が少し異なるものを含む、全部で3種類の「UNO」が遊べるカードが用意されている。さらに、それぞれ「SPY×FAMILY」と「僕のヒーローアカデミア」といった人気キャラクターたちの絵が描かれているところも特徴だ。

なお、同時展開されるハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧いただきたい。

キャラクターグッズとしても欲しくなる「UNO」が登場！

今回のハッピーセット「みんなでUNO」では、第1弾と第2弾合わせて合計6種類のおもちゃが展開される。

第1弾では、「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」、「UNO SPY×FAMILY ロイド」、「UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟 焦凍（とどろき しょうと） 」の3種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル」、「UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪 勝己（ばくごう かつき）」、「UNO 僕のヒーローアカデミア 緑谷 出久（みどりや いずく）」といったおもちゃがラインナップされている。今回は包み紙に入れられた形になっており、第1弾は赤と黄で第2弾は青と黄だ。

こちらが第1弾（2月27日～3月5日）のハッピーセット「みんなでUNO」に登場するおもちゃ。写真左から「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」、「UNO SPY×FAMILY ロイド」、「UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟 焦凍（とどろき しょうと）」

こちらが第2弾（3月6日～3月12日）のハッピーセット「みんなでUNO」に登場するおもちゃ。写真左から「UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル」、「UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪 勝己（ばくごう かつき）」、「UNO 僕のヒーローアカデミア 緑谷 出久（みどりや いずく）」

こちらが今回のおもちゃ袋。赤と黄が第1弾で青と黄が第2弾だ

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「みんなでUNO」には「論理性、社会性、図形と空間」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。今回は通常のルールで遊べる「UNO」と、すべてのカードがワイルドカードになったスピード感溢れる「UNO オールワイルド」、裏と表面を活用することで異なる展開が楽しめる「UNO フリップ」の3種類が用意されている。

こうしたカードを使って勝つための駆け引きをすることは論理的思考力や、相手の行動を想像する社会性を育んでくれる。また、カードに描かれたキャラクターの絵を見分けることは、図形や空間認識力などを深めてくれるのだ。

なんといっても、今回は「UNO」というメジャーな遊びが楽しめることに加えて、「SPY×FAMILY」と「僕のヒーローアカデミア」といった、異なる人気キャラクターが取り上げられているところもポイントだ。それぞれのカードにはキラキラ光ったホログラムカードが1枚入っているなど、レアっぽい要素も盛り込まれているところも嬉しい。

今回は珍しく「SPY×FAMILY」と「僕のヒーローアカデミア」というふたつの作品とのコラボになっている

おもちゃによって異なるルールで楽しめる

マンガのように並べておきたくなるパッケージだ

(C)2026 Mattel.

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。

※ハッピーセット「みんなでUNO」は、ハッピーセット用に作成された小さいサイズのUNOです。枚数等も既製品とは異なります。