文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、2月28日（土）の放送に、声優の梶裕貴がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

2月28日（土）のゲスト・梶裕貴は、『進撃の巨人』のエレン・イェーガー役や『僕のヒーローアカデミア』の轟焦凍役、『七つの大罪』のメリオダス役など、様々な作品で活躍している人気声優だ。

梶は、自身の声を元にした音声合成ソフト「梵そよぎ（そよぎそよぎ）」を軸にしたキャラクタープロジェクト「そよぎフラクタル」を展開中。番組では、2度目のゲスト出演となる梶と、もう一つの世界の梶裕貴である「梵そよぎ」について深掘りする。また、「そよぎフラクタル」が3月8日（日）に東京カーデンシアターで開催する大型ライブ「そよぎEXPO」について紹介。梶も「まだまだ話し足りない」と振り返るほど、大盛り上がりとなった収録の模様を放送する。

番組収録を終えた梶裕貴は、以下のようにコメントしている。

祝・200回放送！ 番組スタートから丸4年という記念すべきタイミングで、再びゲストとしてお声がけいただけたこと、とても光栄に思っております！ さっくんの止まらない進化に感動です!!

しかも今回は、私の人生を懸けた音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」より、梵そよぎも一緒にお招きいただき嬉しいかぎり！ さっくんが夢中になってソフトを触ってくれたのが印象的でした！

コンピアルバム「0rigin」、そして3月8日（日）開催3D LIVEイベント「そよぎEXPO」情報を引っ提げてのゲスト、最高に楽しかったです！ まだまだ話し足りないので、続きはプライベートでやっておきます！（笑）。

声優としての共演も増えた今だからこその雰囲気でお送りする1時間！ 皆様、ぜひぜひお聴きくださいませ!!

※梶裕貴がゲスト出演する2月28日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260228200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 梶裕貴 ※2月28日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net