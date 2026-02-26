【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄アリーナ）

【映像】衝撃！渡邊雄太の豪快ボースハンドダンク

アカツキジャパン（バスケットボール日本代表／FIBAランキング22位）は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表（同27位）と対戦。最大15点差をひっくり返されて逆転負けを喫した。この結果最終予選進出は次戦に持ち越しとなった。

日本バスケットボール協会は2月2日、トム・ホーバスHCの退任を発表。今回のWindow2からは新たに桶谷大氏（琉球ゴールデンキングスHC）が指揮をとる。新指揮官の初陣では齋藤拓実、渡邊雄太、馬場雄大、西田優大、アレックス・カークがスターティング5に名を連ねた。

満員の沖縄アリーナで行われた一戦は、カークのバウンズパスから渡邊雄太が豪快なダンクシュートを叩き込んで日本が先にスコアを動かす。さらに渡邊雄太や西田の3ポイントが決まり優位に試合を進める。その後もスコアを広げ、第1クォーターは21ー11で終えた。

続く第2クォーターも、富永啓生のスローインから馬場が隙をついてレイアップを沈めるなど日本が得点を挙げる。その後も平均身長が200cmの中国代表を相手にディフェンスリバウンドで優位に立つ。さらに人もボールも動くバスケットで徐々にスコアを伸ばし、残り0.4秒には渡邉飛勇が2つのフリースローを決めて、47ー33で試合を折り返した。

第3クォーターは勢いを持って攻めてきた中国に対して、ターンオーバーを連発し13点のランを許す。残り4分になってようやく渡邉飛勇の2ポイントが決まったが、その直後に3ポイントを許して、さらにはフリースローも沈められて逆転される。さらに終盤には渡邉飛勇が足首を捻って負傷退場するアクシデント。56ー58で最終クォーターに突入した。

日本のポゼッションで入ると、スタートで富樫が2ポイントを沈めてすぐに同点とする。さらに10得点を決めていた中国代表のジャオ・ルイが、ファウルアウトとなるなど日本に流れが傾く。しかし後半に入り3ポイントの精度が高まった中国代表に引き離されて今予選で初黒星を喫した。次戦は3月1日に韓国代表と対戦する。

なおこの試合のトップスコアラーは14得点の富永と西田。カークは12得点10リバウンドのダブルダブルを達成し、渡邊雄太は13得点6リバウンドだった。チームスタッツでは、3ポイントが26本中5本の成功で成功率19.23%、フリースローも27本中15本の成功で成功率55.56%と苦しむ。またターンオーバーも12回となっており、スコアを伸ばすことができなかった。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）