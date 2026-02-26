2月25日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太と、日本テレビの黒田みゆアナウンサーの“熱愛”が、「女性セブンプラス」によって報じられた。人気アイドルのロマンス報道が衝撃を与えるなか、黒田アナのInstagramが注目を集めている。

「記事によれば、2人は1年ほど前から関係を深めたと伝えられており、黒田アナが宮舘さんの自宅に“お泊り”後、出勤する様子もキャッチされています。同誌の取材に対し、双方とも交際は明言していませんが、宮舘さんの所属するSTARTO ENTERTAINMENTは『友人の一人です』と回答しています」（スポーツ紙記者）

黒田アナは2021年に日本テレビに入社後、報道番組『news zero』の月曜日から水曜日のカルチャーキャスターを担当。2023年から朝の情報番組『DayDay.』のMCを務めるなど、日本テレビの若手エースアナとして活躍している。Instagramでは、番組収録の写真やプライベートも発信しているが、宮舘との熱愛報道以降、オフショットが話題になり始めた。

「ラフな服装でカフェやレストランを訪れた写真では、カメラを見つめる自然な表情やふとした瞬間を写したものなど、いわゆる“恋人目線”の投稿も見受けられます。かねてから、こうしたプライベートショットは好評でしたが、今回の報道後、SNSでは『宮舘涼太が撮影している可能性があるってこと?』という声もあがっており、宮舘さんが撮ったものではないかと疑われているのです」（芸能担当記者）

“恋人目線”投稿に関して、Xでは

《黒田アナのインスタ、全部舘様カメラマン説浮上》

といった声があがっているが、一方で

《しねえだろ》

など、疑問を抱く声も見受けられ、議論が繰り広げられている。

「黒田アナのプライベート写真のほとんどには、母親や会社の先輩など、一緒にいた相手のことが記されています。また、カフェのオープン席で撮影した写真も少なくないですが、人気アイドルである宮舘さんと、そうした場所に行くことは考えにくいと思われているという指摘もあります」（前出・芸能担当記者）

清楚なビジュアルと、親しみやすいキャラクターで人気を博している黒田アナ。これまで投稿したInstagramには、多くのコメントが寄せられているが、“異変”も見られるという。

「2月23日の、仕事の衣装を紹介する投稿には、100件以上のコメントが書き込まれていました。しかし、宮舘さんの熱愛報道前日の24日から、SNSではコメント制限がかかっていることが指摘されており、26日時点でもその状態が続いています。

これまでも、STARTO社のアイドルとの熱愛が報じられると、相手女性のSNSのコメント欄には応援から反対までが殺到し、荒れてしまうケースがあったため、黒田アナが先手を打って“対策”を講じたのではないかと見る向きもあるようです。また、事務所や局側が交際をはっきりと否定しなかったこともあり、“真剣交際”の可能性に現実味が増した印象を受けるファンもいるようです」（同前）

トップアイドルとの熱愛が取りざたされ、黒田アナのInstagramの動向が注視されそうだ。