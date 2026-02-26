

岡山スポーツ賞の表彰式 岡山・北区 25日

岡山県のテレビ局や新聞社の記者が、2025年に活躍した岡山ゆかりのスポーツ選手らをたたえる「岡山スポーツ賞」の表彰式が開かれました。

「岡山スポーツ賞」を受賞したのは7個人3団体です。

個人賞を受賞したのは、テニスの全日本選手権女子シングルスで初優勝を飾った倉敷市出身の岡村恭香選手、卓球インターハイ・女子シングルスで優勝し、自身初となる世界選手権の代表にも選ばれた山陽学園の面手凛選手らが選ばれました。

（山陽学園高校3年／面手凛 選手）

「世界選手権にも選ばれたんですけど、やっぱりこういう経験をものにしてさらに上を目指して頑張れたらなと思う」

また団体賞は選抜・インターハイ・国スポの高校3冠を成し遂げた井原高校の新体操部男子ら。功労賞は自転車BMXフリースタイル・パークで長年競技の発展に尽力し、2025年に第一線を退いた大池水杜さんらに贈られました。

（自転車BMXフリースタイル・パーク／大池水杜さん）

「長いこと頑張り続けた成果というか認めていただけたっていうのは素直にうれしい。みんながもっともっと活躍できるBMXの世界を作っていけたら」