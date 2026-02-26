AKB48小栗有以、ショート丈ニットで美ウエストチラリ「ドキッとした」「彼女感すごい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/02/26】AKB48の小栗有以が2月25日、自身のInstagramを更新。私服ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】24歳AKB48センター「スタイル抜群」ウエストのぞくカジュアルコーデ
小栗は「ガリバーに帽子借りたんだ〜」「ガリバー旅行記なつかしいねっ」とつづり、大きなキャップを頭に乗せたユニークな写真を投稿。さりげなくのぞく引き締まったウエストが印象的なグレーのショート丈ニットとカーディガンにデニムを合わせたカジュアルなコーディネートで、店内に並ぶキャップを背景に、遊び心あふれるショットとなっている。
この投稿には「スタイル抜群」「ウエスト綺麗」「可愛すぎる」「ドキッとした」「二度見した」「彼女感すごい」「天使じゃん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳AKB48センター「スタイル抜群」ウエストのぞくカジュアルコーデ
◆小栗有以、美しいウエストのぞく私服姿
小栗は「ガリバーに帽子借りたんだ〜」「ガリバー旅行記なつかしいねっ」とつづり、大きなキャップを頭に乗せたユニークな写真を投稿。さりげなくのぞく引き締まったウエストが印象的なグレーのショート丈ニットとカーディガンにデニムを合わせたカジュアルなコーディネートで、店内に並ぶキャップを背景に、遊び心あふれるショットとなっている。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「ウエスト綺麗」「可愛すぎる」「ドキッとした」「二度見した」「彼女感すごい」「天使じゃん」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】