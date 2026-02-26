犯罪捜査や行方不明者の捜索で活躍する訓練犬の能力を競う大会が福山市で開かれました。

凛々しいシェパードに、かわいらしいプードル。日本警察犬協会の主催で開かれた競技会には中国地方を中心に約200匹が出場しました。



■犬の紹介

「ジャーマン・シェパードです」



長野県からやってきた小倉こずえさんは、警察犬として活動しているシェパードの「さくら」と参加しました。





■小倉こずえさん「長野県で主に行方不明者の捜索ですね。所轄から連絡が入れば昼夜問わず出動します」参加した競技は「追及」。時間内に足跡がついたコースを正確に匂いで追えるかを競います。「さくら」は100点満点中、91点を獲得。見事、90点以上の入賞を果たしました。（1分11）「よく頑張ったね。よしよしよし」広島市に住むドッグトレーナーの坂川 綾香さん。この日に向けて一緒に訓練を続けてきたプードルの「つくね」です。■坂川 綾香さん「（性格は）すごくビビリなんです。ビビりでもがんばってくれるのでチャンピオンを狙えたらな」（1分36）プードルの「つくね」が参加する部門は「服従」です。リードなしで飼い主と一緒に行動したり指示通りに制止できるかが評価のポイントです。訓練の成果を発揮し「つくね」は40点満点で39.2点を獲得しました。■坂川 綾香さん「自分が緊張してボロボロだったかな。つくねは120点だと思います。がんばったね」■つくね「ワンワン」犯人役の腕にかみつき指示通りに離す「警戒」の部門では海上自衛隊で警備するシェパードが優勝しました。■海上自衛隊 呉造修補給所 平山拓郎 2等海曹「先輩方からしっかり教育していただいて無事このような結果を収めることができたと思います。基地警備で主となって警戒してもらえるようにがんばっていきたい」■日本警察犬協会 広島中央支部 佐藤 瑛一 幹事長「自分だけで訓練をしていたら自分のことしかわからないけど人がやっているのを見たらやっぱり勉強になりますから。一生懸命訓練士が頑張っているのをみんなで応援できれば」訓練犬の競技会は10月には長野県で全国大会が開かれます。【2026年2月26日 放送】