春休みの計画をこれから立てる方に朗報です。2026年春、JR東日本びゅうでは、列車と宿泊を自由に組み合わせられるWeb専用商品「ダイナミックレールパック」で、10周年記念した「春のタイムセール」をスタートしました。このセールは、2月25日から3月3日までの1週間限定で販売される、列車と宿がセットになった格安パッケージです。

予約期間：2026年2月25日(水)7:00〜3月3日(火)23:40 、旅行期間：2026年3月14日(土) 〜 3月20日(金・祝) 、対象エリア：新潟（とき）、長野（あさま）、北陸（かがやき）、伊豆（踊り子上り）

今回の目玉は、美食の宝庫・新潟・北陸エリアや、早春の長野・伊豆への旅が最大級の割引となる点です。特に「伊豆エリア上り（東京方面）限定」の変則的な設定をどう使いこなすべきか、旅行のプロが具体的なプラン例とともに徹底解説。物価高の今だからこそ知っておきたい、交通費と滞在費を賢く抑えるための必須知識をまとめました。

春の旅行シーズン到来！「ダイナミックレールパック タイムセール」が1週間限定で開催中

JR東日本の旅行申込サイト「びゅうトラベル」にて、春の旅行に向けた注目のセールがスタートしました。最短で出発当日まで申込可能で、お客さま自身で列車と宿泊などを組み合わせることができる利便性の高い商品です。

今回のタイムセールは、申込期間が2026年2月25日(水)7:00〜3月3日(火)23:40までの1週間限定となっています（※システムメンテナンス等により変更になる場合があります）。対象となる乗車期間は3月14日(土)〜3月20日(金・祝)までで、春休み前半の旅行や週末のちょっとしたお出かけに最適です。各種割引クーポンとの併用も可能とのことで、さらにおトクに旅を楽しめるチャンスです。

北陸エリアの美食や春の伊豆を賢く巡るチャンス

注目したいのは、対象エリアの絶妙なラインナップです。信越・北陸エリアは、新潟の日本酒や海鮮、富山・金沢の旬の味覚など、この時期ならではのグルメが豊富に揃います。また、北陸新幹線の福井・敦賀延伸から月日が経ち、すっかり定着した福井エリアへのアクセスにも「かがやき号」を利用できるのは大きな魅力です。

一方、伊豆エリアは早春の息吹を感じられる温泉地として人気ですが、今回は上り列車(東京方面)のみがセール対象という少し変わった設定になっています。往路はあえて普通列車や別の交通手段でのんびり向かい、帰りは「踊り子号」で快適に一気に帰京する、といったメリハリのある旅程を組むのが通の楽しみ方と言えるでしょう。

気になる対象列車とエリア別の狙い目

今回のタイムセールでは、対象となる席数に限りがあるため、早めのチェックが欠かせません。対象列車は列車の選択画面で「タイムセール」マークが表示されます。

信越・北陸エリア

新潟方面へは「とき号」(東京⇔新潟)が対象です。例えば、下りの「とき311号」は東京発9:12⇒新潟着10:41で、現地での時間をたっぷり確保できます。

長野・軽井沢方面は「あさま号」(東京⇔軽井沢・長野)が対象です。

富山・金沢・福井方面は「かがやき号」(東京⇔富山・金沢・福井)が利用可能です。

伊豆エリア

「踊り子号」(伊豆急下田⇒湯河原・東京)が対象ですが、下り列車の設定はなく、上り(東京方面)のみが対象となる点には注意が必要です。

【2026/3/14〜3/20】＜首都圏発＞期間限定ダイナミックレールパック 対象乗車列車一覧（イメージ）

宿泊から日帰りまで、多様なプランが魅力

ダイナミックレールパックの魅力は、旅行スタイルに合わせた多彩なプラン展開です。

宿泊プランの一例

新潟県の「ANAクラウンプラザホテル新潟」を利用するプランは、東京駅発着で18,600円から用意されています。また、石川県の「THE HOTEL SANRAKU KANAZAWA」を利用するプランは30,400円からとなっており、優雅な古都の滞在を満喫できます。

日帰りプランも充実

宿泊が難しい方向けの日帰りプランも充実しています。軽井沢のプランでは、往復のJRに加えて「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」で使えるお買い物クーポン券(2,000円分)が付いて、東京駅発着8,100円からとお値打ちです。新潟の日帰りプランも、往復のJRと「新潟みやげ」で使える利用券(2,000円分)がセットになって12,900円から提供されています。

この春は、ダイナミックレールパックを活用して、自分だけのオリジナル列車旅を見つけてみてはいかがでしょうか。席数限定のタイムセールですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。

（画像：JR東日本びゅうトラベルのWebサイトより）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）