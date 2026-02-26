支笏湖やエスコンフィールドにも好アクセス…「コンフォートホテル千歳」が6月開業
株式会社チョイスホテルズジャパンは、北海道千歳市にビジネスホテル「コンフォートホテル千歳」を6月15日（月）に開業する。2月19日（木）より宿泊予約を受け付けている。
コンフォートホテルとしては道内で7件目。JR千歳駅から徒歩6分に位置する。千歳市には北海道の玄関口として新千歳空港があり、鉄道による札幌市内へのアクセスが良好。市内には支笏湖をはじめエスコンフィールドHOKKAIDOや新千歳モーターランド、千歳水族館などがある。また南の苫小牧まで足を伸ばせばノーザンホースパーク、樽前山、樽前ガローなども所在している。
全室に快眠枕「チョイスピロー」や肩や腰への負担を軽減する「チョイスベッドパッド」、「チョイスオリジナル 7ZONE マットレス」などを設置。インバウンド対応のユニバーサルコンセントも備えている。
セルフチェックイン/アウト機やコインランドリー、セルフクロークなどを設置。1階には無料オープンスペース「Comfort Library Cafe」を併設しており、フリーWi-Fiやコンセントなどが利用できる。無料朝食ビュッフェでは地産地消メニューも用意という。
ダブルスタンダード（イメージ）
ツインスタンダード（イメージ）
ユニバーサルコンセントも設置
Comfort Library Cafe
朝食ビュッフェでは地産地消メニューが供される
所在地
北海道千歳市幸町5-12-2
建物概要
地上12階、全142室、全室禁煙