株式会社チョイスホテルズジャパンは、北海道千歳市にビジネスホテル「コンフォートホテル千歳」を6月15日（月）に開業する。2月19日（木）より宿泊予約を受け付けている。

コンフォートホテルとしては道内で7件目。JR千歳駅から徒歩6分に位置する。千歳市には北海道の玄関口として新千歳空港があり、鉄道による札幌市内へのアクセスが良好。市内には支笏湖をはじめエスコンフィールドHOKKAIDOや新千歳モーターランド、千歳水族館などがある。また南の苫小牧まで足を伸ばせばノーザンホースパーク、樽前山、樽前ガローなども所在している。

全室に快眠枕「チョイスピロー」や肩や腰への負担を軽減する「チョイスベッドパッド」、「チョイスオリジナル 7ZONE マットレス」などを設置。インバウンド対応のユニバーサルコンセントも備えている。

セルフチェックイン/アウト機やコインランドリー、セルフクロークなどを設置。1階には無料オープンスペース「Comfort Library Cafe」を併設しており、フリーWi-Fiやコンセントなどが利用できる。無料朝食ビュッフェでは地産地消メニューも用意という。

ダブルスタンダード（イメージ）

ツインスタンダード（イメージ）

ユニバーサルコンセントも設置

Comfort Library Cafe

朝食ビュッフェでは地産地消メニューが供される

所在地

北海道千歳市幸町5-12-2

建物概要

地上12階、全142室、全室禁煙