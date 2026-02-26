コンパクトでも6人が快適に乗れる装備充実仕様！

街中で扱いやすいサイズでありながら、家族全員がゆったりと乗れるクルマは意外と限られています。

そうしたニーズに応え続けてきたのが、ホンダのコンパクトミニバン「フリード」です。取り回しの良さと室内の広さを両立したこのモデルは、日常の移動から週末のレジャーまで幅広く活躍する存在として、多くの支持を集めています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホンダ最新「“4WD”ミニバン」です！（30枚以上）

2026年1月には軽自動車を除く新車販売台数ランキングで8位に入るなど、その実力は数字にも表れています。

フリードの魅力は、コンパクトなボディに効率よく設計された室内空間にあります。2列または3列シートが用意され、最大で6人まで乗車可能というパッケージングは、子育て世代を中心に高く評価されています。

限られた全長の中で足元や頭上のゆとりを確保しているため、長時間の移動でも疲れにくい点が特徴です。

そのラインナップの中でも、ひときわ充実した装備を誇る最上級モデルが「フリード e：HEV CROSSTAR（4WD／6人乗り）」です。

このグレードには、ホンダ独自のハイブリッドシステム「e：HEV」が搭載されています。1.5リッターガソリンエンジンと電動モーターを組み合わせたこのシステムは、走行状況に応じて最適な駆動方式を選択します。

市街地では主にモーターによる静かで滑らかな加速を実現し、高速走行時にはエンジンの効率的な力を活用します。

その結果、WLTCモード燃費は21.1km／Lという優れた数値を達成しており、日々の通勤から遠出まで経済的にこなせます。

さらに4WD仕様であることも大きな強みです。雨天時の濡れた路面や雪道といった不安定な状況でも安定感のある走りを支え、ドライバーに安心感をもたらします。

アウトドアレジャーを楽しむ機会が多い家庭にとっては、頼もしいポイントといえるでしょう。

ボディサイズは全長4310mm×全幅1720mm×全高1780mmと、都市部でも扱いやすい寸法に収まっています。

それでいて、CROSSTAR専用のデザインが施され、クロスオーバーSUVのテイストを感じさせる外観に仕上げられています。

専用バンパーやガーニッシュが力強さを演出しつつ、親しみやすさも失っていません。ボディカラーには「フィヨルドミスト・パール」や「プラチナホワイト・パール」など、上質さを感じさせる色が用意されています。

4WDグレードには、ヒーテッドドアミラーや撥水ガラス、熱線入りフロントウインドウを含むコンフォートビューパッケージが標準装備されています。寒冷地や悪天候下での視界確保に配慮された内容で、日々の使い勝手を高めています。

室内空間もまた、このモデルの大きな魅力です。落ち着いた色調でまとめられたインテリアは質感が高く、シートや内装トリムにもこだわりが感じられます。

3列シートの6人乗り仕様では、2列目にキャプテンシートを採用し、左右独立したゆとりある空間を確保しています。

両側パワースライドドアにより乗り降りもスムーズで、買い物帰りや小さな子どもを連れている場面でも扱いやすさを実感できます。収納スペースも豊富で、日常の細かな荷物から旅行用のバッグまで柔軟に対応できます。

快適装備も充実しています。PTCヒーターによる素早い暖房機能やリアクーラーの装備により、季節を問わず快適な室内環境を保てます。USB Type-C充電端子や3列目用ドリンクホルダーといった細やかな配慮も、乗員全員の満足度を高める要素です。また、「Honda CONNECT」に対応しており、スマートフォンを使って車両のエアコン操作や位置確認ができるなど、利便性の高さも際立っています。

安全性能についても抜かりはありません。「Honda SENSING」が標準装備され、衝突軽減ブレーキや車線維持支援、渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロールなどがドライバーをサポートします。

さらにオプションでアダプティブドライビングビームや後退出庫サポートを追加することで、安全性をより一層高めることができます。

このように「フリード e：HEV CROSSTAR（4WD／6人乗り）」は、扱いやすいサイズと充実した装備、そして高い安全性能を兼ね備えた一台です。街中での取り回しの良さとレジャーへの対応力を両立し、さまざまなライフスタイルに寄り添います。

なお、価格（消費税込み）は360万2500円と設定されており、その内容を考えれば十分に検討する価値のあるモデルといえるでしょう。