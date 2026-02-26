犬がしていたら『危険な歩き方』５選

「愛犬の歩き方がおかしい」と感じた時は、病気や怪我のサインかもしれません。ここで紹介する『危険な歩き方』をしているときは、いかなる場合でも逃さずに必ず動物病院で診察を受けてください。

1.足を庇うように浮かせる

歩いている時、後ろ足を庇うように浮かせてひょこひょこと歩いている場合、足を地面につけると痛みを感じるため、庇うように歩いている可能性があります。

脱臼や骨折、肉球に異物が刺さっているなど、怪我を負っている可能性が疑われるので、目視やスキンシップで確かめてみましょう。

2.足を引きずる

歩いている最中に足を引きずるように歩いている場合、足を怪我していたり、なんらかの疾患によって動かせない状態が懸念されます。

骨折や脱臼以外にも、靭帯断裂や神経疾患、関節炎といった重い症状を発症している可能性もあるので、できるだけ早く動物病院で診てもらいましょう。

3.ふらついたりよろめきながら歩く

歩いているときに、ふらふらと平衡感覚を失ったように蛇行しながら歩いたり、立ち上がる時によろめく様子を見せたりする場合は要注意です。

平衡感覚障害を引き起こしていたり、脳や神経の疾患を患っている可能性が疑われます。場合によっては、心臓病などで酸素が行き渡っていないなどの原因も懸念されるので、速やかに動物病院で検査を受けてください。

4.慢性的に腰を左右に大きく振って歩く

犬は嬉しいとき、楽しいときにおしりを左右に大きく振って喜びを表すことがあります。しかし、慢性的に腰を左右に大きく振って歩いている場合は、股関節形成不全などの遺伝的な疾患が隠れていることもあるので注意してください。

特に大型犬は、遺伝的に成長に従って股関節形成不全を引き起こすリスクが高いので、少しでも歩き方に違和感を覚えたら、動物病院に相談してみましょう。

5.歩幅がいつもより狭い

普段の歩き方よりも歩幅が狭いと感じる場合は、歩くたびに足や関節などに痛みを感じているサインかもしれません。

股関節形成不全や膝蓋骨脱臼、椎間板ヘルニアなどの症状が疑われるので、歩きにくそうにしていたり、痛みで座り込んでしまうなどの異常が見られたら、病院へ連れて行きましょう。

他にも見逃したくない病気の症状とは

歩き方以外にも以下の症状が現れた場合、足や関節などに疾患や怪我を負っている可能性が疑われます。

立ち上がる時や歩くときに「キャン！」と悲鳴を上げる 飼い主が触れようとすると嫌がる 同じ場所から動こうとしない 時折不安そうにブルブルと小刻みに体を震わしている 段差を上がろうとしない

以上のような症状が現れている場合も、痛みや違和感を犬自身が感じているサインです。見逃さず、かかりつけの動物病院に相談してください。

まとめ

今回紹介した危険な歩き方や症状が愛犬に現れたときは、すぐに治療ができるように、早めに動物病院に相談してください。症状によっては、脳疾患や心臓病、神経疾患など緊急性の高い疾患が隠れていることもあるので、見逃さないように注意しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)