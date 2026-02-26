渡辺美奈代、愛情たっぷり手作りチーズケーキに夫も満面の笑み
歌手でタレントの渡辺美奈代が25日までにオフィシャルブログを更新。夫の“もやしくん”がニッコリしてしまう手作りスイーツを公開し、ファンからも反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
23日、「スイーツ作り」と題してブログをスタートさせた渡辺は「スイーツ作り始めました！」と報告。ボウルで材料を混ぜる工程や卵を加えた様子など手際よく作業する写真を公開。
続く「焼きます」「出来上がり」と題したブログでは「しっかり混ぜて さっ焼きます」と型に流し込んだ生地の写真やこんがりと焼き色のついたチーズケーキを披露。
さらに「ニッコリ」と題して更新したブログでは、完成したチーズケーキを手に笑顔を見せる夫の姿を公開。「大好きなチーズケーキに ニッコリ」とつづり、うれしそうな様子を伝えている。
これらの投稿にファンから「素敵」「今日は何が出来るのか楽しみ」「わくわく」「作り方の連写を…ありがとう」「めっちゃ綺麗な焼き色」「お、美味しそう」「ニッコリ！素敵」「絶対美味しいチーズケーキ」「幸せそうなお顔に元気もらえました」「良いお顔」「嬉しそう」「ほっこりしました」「食べたーい」「美奈代ちゃんが作るお料理は全て美味しい」「凄く美味しそう」「素敵な笑顔」などの声が寄せられている。
