2月上旬、元ミス東大の女性が「ガンダしてファイナルコールで乗れました。いつも迷惑かけてごめんなさい」と笑みを浮かべている自身の写真を添えてXに投稿。

女性の過去の投稿から、“ファイナルコール（最終案内）”で飛行機に搭乗したのが初めてではなかったことも明らかになり、「ゲート閉鎖時間になっても来ない迷惑客だからね」「自撮り載せるとか、全く反省してない」と批判が相次いだ。

その後、女性は所属事務所および大学院からも厳重な注意を受けたとして謝罪文を投稿し、該当の投稿も削除した。

空港において、航空会社の地上スタッフが搭乗時間が迫っても現れない客を捜索する光景は珍しくなく、SNSに投稿しないまでも、ファイナルコールで搭乗するケースはたびたび発生していると思われる。

しかし、分刻みのスケジュールで運用される航空インフラにおいて、一人の「間に合って良かった」は、後続便のスポット（駐機場）利用制限や接続便を待つ他者の予定など、ドミノ倒しのように生じ得る遅延の起点にすぎない。

ファイナルコールの裏で起きていること

航空券を予約したことのある人なら、必ず一度は「時間に余裕を持って搭乗口へ」という航空会社からの案内を目にしたことがあるだろう。これらは「定時運航」を守るための呼びかけである。

ファイナルコールについて、日本航空（JAL）の広報担当者はこのように説明する。

「日本航空では、国際線・国内線ともに搭乗の締切時刻を出発時刻の10分前として設定し、時間に余裕を持って搭乗口へお越しいただくようにお願いしております。

締切時刻までにお客さまが搭乗口にお見えにならない場合、スタッフは以下のような対応を行います。

館内放送でお客さまのお呼び出し 搭乗口周辺での捜索 預け荷物の対応…預け荷物の有無を確認し、搭載場所の確認 預け荷物の取り卸し…貨物室へ積み込んだコンテナから手荷物を発見し、取り卸し 他部門との連携…運航管理、運航、客室、整備など関係部門との情報共有・調整

搭乗締切の最終案内でのタイミングのご搭乗は、すでに預け荷物の取り卸しを開始している場合もあり、その影響で出発に遅延が発生する可能性もございます」

世界の航空会社は、「定時運航」をサービスレベル・信頼性の重要指標のひとつとして企業努力を重ねており、時間ギリギリの搭乗は、こうした努力を水の泡にしてしまいかねない。

一人の遅れが、空のダイヤ全体に波及する

さらに、影響は乗客が「ギリギリに搭乗した」その便にだけ出るとは限らない。

「出発時刻が数分遅れることで、近隣のスポットの飛行機の出発と重なり誘導路利用が制限されて出発できなくなり、更に出発が遅延する可能性もございます。

また、遅延したスポットに到着する予定だった飛行機が到着できず、到着の遅延が発生し、後続便ならびに全体的な運航スケジュールにも影響が出る可能性がございます。

こうしたことから、搭乗の締切時刻を守っていただくことは安全・定時運航のためになくてはならない対応です」（担当者）

出発時刻は、飛行機が「動き出す」時刻

担当者は「飛行機の出発時刻は、飛行機が“動き出す”時刻です」と強調する。

「チェックインやお手荷物の預け入れは搭乗時刻の30分前までにお済ませいただき、搭乗口には出発時刻の10分前までにお越しください。

遅延がないことでお客さまの待ち時間もなくなりますし、その後のお客様のご予定へのご不安を減らし、安心してご利用いただくことにつながります。多くのお客様のご理解とご協力いただけますようお願い申し上げます」（担当者）

国土交通省の「特定本邦航空運送事業者に関する航空輸送サービスに係る情報」を見ると、国内の航空会社（特定本邦航空運送事業）の国内線における定時運航率（全体の便数に占める出発予定時刻以降15分以内に出発した便数の割合）は、令和5年度（2023年度）を境に急激に落ち込んでいる。

国土交通省「特定本邦航空運送事業者に関する航空輸送サービスに係る情報」を参照し、弁護士JPニュース編集部作成

遅延の原因は、前便の到着遅延などによる「機材繰り」が最も多い。

当然、そのすべてのきっかけが乗客のファイナルコール搭乗とは限らず、天候の影響や、空港の混雑や人手不足などの航空業界が抱える課題もあるだろう。

しかし、一つひとつの便がパズルのように組み合わさって動いている以上、一便で発生した「数分の遅れ」が、他の便や別の空港の運行スケジュールにまで影響を及ぼしてしまう可能性もある。

「間に合って良かった」という個人的な安堵の裏側で、実は現場のスタッフが調整に追われ、次にその駐機場や機体を使う多くの人々の時間が削られているかもしれない。そんな少しの想像力を持って、一人ひとりが「余裕を持った搭乗」を心がけること。その積み重ねが、結果として自分自身も含むすべての利用者が、ストレスなく目的地へ着ける環境を守ることに繋がっていくのではないだろうか。