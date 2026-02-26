グレープストーンから、ネスレ日本が展開する大麦飲料「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」がコラボレーションした「東京ばな奈シェイク Made with MILO」が復活！

非売品マグカップや「ネスレ ミロ オトナの甘さ」がもらえるプレゼントキャンペーンも開催されます☆

東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)「東京ばな奈シェイク Made with MILO」

価格：490円(税込)

販売期間：2026年3月1日(日)〜4月30日(木)

販売店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)

大麦由来のおいしさとカルシウム、鉄、ビタミンD配合の栄養機能食品として親しまれる「ミロ」

そんな「ミロ」と「東京ばな奈シェイク」の奇跡のコラボレーションで誕生した「東京ばな奈シェイク Made with MILO」が期間限定で復活販売されます！

「ミロ」に含まれる栄養はそのままに、「東京ばな奈」らしいコクのあるバナナカスタードを合わせることで、おいしさだけでなく栄養にも配慮された「東京ばな奈シェイク Made with MILO」

東京ばな奈史上最大のフラッグシップショップ「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」にて限定発売されます。

さらに「東京ばな奈シェイク Made with MILO」の復活を記念したプレゼントキャンペーンも開催されます☆

「ミロ」オリジナルマグカッププレゼント

実施期間：2026年3月1日(日)〜4月30日(木)

実施店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)

期間中、「東京ばな奈シェイク Made with MILO」を購入された方にスタンプカードを配布。

1杯購入につき1個スタンプが押印され、スタンプ3個で非売品の「ミロ」オリジナルマグカップが先着360名にプレゼントされます。

※ひとり、期間中マグカップ1個まで

※3杯まとめて購入の場合もプレゼントされます

※スタンプカードの合算が可能です

※期間中であっても、マグカップがなくなり次第キャンペーン終了となります

3月6日の1日限定『ネスレ ミロ オトナの甘さ』プレゼント

実施日：2026年3月6日(金)

実施店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)

3月6日限定で、東京ばな奈s店舗にて「ネスレ ミロ オトナの甘さ」をプレゼント。

「東京ばな奈シェイクMade with MILO」を含む税込み2,160円以上購入された先着360名が対象となります。

※1会計につき1袋まで

※無くなり次第終了です

「ネスレ ミロ」と奇跡のコラボで誕生した、世界でここでしか出会えないバナナシェイク。

JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」にて2026年3月1日より復活販売される「東京ばな奈シェイク Made with MILO」の紹介でした☆

※「MILO」及び「ミロ」はネスレグループの登録商標です

※「東京ばな奈シェイク Made with MILO」は栄養機能食品ではありません

