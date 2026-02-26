栄養が豊富に含まれる「ミロ」とコラボ！グレープストーン「東京ばな奈シェイク Made with MILO」
グレープストーンから、ネスレ日本が展開する大麦飲料「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」がコラボレーションした「東京ばな奈シェイク Made with MILO」が復活！
非売品マグカップや「ネスレ ミロ オトナの甘さ」がもらえるプレゼントキャンペーンも開催されます☆
東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)「東京ばな奈シェイク Made with MILO」
価格：490円(税込)
販売期間：2026年3月1日(日)〜4月30日(木)
販売店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)
大麦由来のおいしさとカルシウム、鉄、ビタミンD配合の栄養機能食品として親しまれる「ミロ」
そんな「ミロ」と「東京ばな奈シェイク」の奇跡のコラボレーションで誕生した「東京ばな奈シェイク Made with MILO」が期間限定で復活販売されます！
「ミロ」に含まれる栄養はそのままに、「東京ばな奈」らしいコクのあるバナナカスタードを合わせることで、おいしさだけでなく栄養にも配慮された「東京ばな奈シェイク Made with MILO」
東京ばな奈史上最大のフラッグシップショップ「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」にて限定発売されます。
さらに「東京ばな奈シェイク Made with MILO」の復活を記念したプレゼントキャンペーンも開催されます☆
「ミロ」オリジナルマグカッププレゼント
実施期間：2026年3月1日(日)〜4月30日(木)
実施店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)
期間中、「東京ばな奈シェイク Made with MILO」を購入された方にスタンプカードを配布。
1杯購入につき1個スタンプが押印され、スタンプ3個で非売品の「ミロ」オリジナルマグカップが先着360名にプレゼントされます。
※ひとり、期間中マグカップ1個まで
※3杯まとめて購入の場合もプレゼントされます
※スタンプカードの合算が可能です
※期間中であっても、マグカップがなくなり次第キャンペーン終了となります
3月6日の1日限定『ネスレ ミロ オトナの甘さ』プレゼント
実施日：2026年3月6日(金)
実施店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)
3月6日限定で、東京ばな奈s店舗にて「ネスレ ミロ オトナの甘さ」をプレゼント。
「東京ばな奈シェイクMade with MILO」を含む税込み2,160円以上購入された先着360名が対象となります。
※1会計につき1袋まで
※無くなり次第終了です
「ネスレ ミロ」と奇跡のコラボで誕生した、世界でここでしか出会えないバナナシェイク。
JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」にて2026年3月1日より復活販売される「東京ばな奈シェイク Made with MILO」の紹介でした☆
※「MILO」及び「ミロ」はネスレグループの登録商標です
※「東京ばな奈シェイク Made with MILO」は栄養機能食品ではありません
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 栄養が豊富に含まれる「ミロ」とコラボ！グレープストーン「東京ばな奈シェイク Made with MILO」 appeared first on Dtimes.