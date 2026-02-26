「これで安心だと思ったんです。プロに任せれば、母も安全で、私たち家族も無理をせずに済むと……」。 高齢の親が転倒するなどして介護が必要になったとき、多くの家族が直面する選択が「施設に入れるか」「自宅で看るか」。 正解があるようで、実はどちらも簡単ではありません。 年金月12万円、78歳の母をグループホームに入居させた50代の息子は、やがて深い後悔を抱えることになります。 しかし、その後に選んだ在宅介護もまた、別の現実を突きつけるものでした。 高齢期の住まいと介護は、感情だけでは決められません。今回は、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が、ある家族の葛藤を通して「介護とお金の現実」を解説します。

78歳母の介護の始まり

佐藤健一さん（50歳・仮名）は、妻と大学生の子ども2人と4人で暮らす会社員です。隣町には、母の和子さん（78歳・仮名）が住んでいました。

父の死後、和子さんは慎ましく一人暮らしを続けてきました。しかしある日、自宅で転倒。大腿骨を骨折し、2週間の入院生活を送ることになります。退院後は杖なしでは歩けず、要介護認定も受けました。

「このまま一人では無理だな……」

健一さんは正社員で働いており、兄弟たちも遠方に住んでいるため、家族会議の末、無理に在宅で抱え込むより専門の施設に任せた方が母のためだろうという結論に至ります。

退院から数日後、月額18万円で入居できるグループホームが見つかりました。和子さんの年金は月12万円。不足分は健一さんが補填する形でしたが、「母の安全には代えられない」と決断しました。

痩せていく母と、募る後悔

和子さんはもともと控えめな性格で、「トイレに行きたい」「寒い」「これが食べたい」といった希望を他人に強く言えない人でした。

認知症もなく、頭ははっきりしていました。だからこそ余計に、他人に下の世話をしてもらうことへの恥ずかしさもあったのでしょう。施設では決められた時間にトイレ誘導がありましたが、言い出せず失敗してしまうこともあったといいます。

健一さんが面会に行くたびに、母は少しずつ痩せ、表情も暗くなっていました。

「ここは悪い人はいないけど……なんだか息が詰まるの」

「もう生きていること自体が苦しい」

その言葉に、健一さんは胸を締めつけられます。

「老人ホームになんて入れるんじゃなかった」――そう思い、退去させることを決断しました。そして母を自宅に呼び、日中はデイサービスを利用しながら在宅介護を始めました。

最初は家族全員で協力しましたが、現実は甘くありませんでした。仕事を早退する日が増え、妻の負担が増し、夫婦関係がぎくしゃく。子どもたちも嫌がらずに介護を手伝ってくれますが、就活や学業と両立は大変です。

母は母で「子どもや孫に迷惑をかけて申し訳ない」と、施設とは違う肩身の狭さを味わっているようです。家族全員が目に見えない疲労を抱えていきましたが、「また別の施設に入れる」という選択もためらわれます。在宅介護という決断をしたはずが、また迷い、身動きが取れない日々を送っています。

「施設」か「在宅」か…本当に大切なこと

実は、施設に入ったものの「合わない」と感じて、別の施設へ移るケースは少なくありません。また、佐藤家のように子どもが引き取るケースもあります。しかし、在宅介護は想像以上に家族への負担が大きく、仕事の継続が難しくなったり、介護を巡り夫婦間の対立が起きたりすることもあります。

施設にも種類があり、費用もサービス内容も大きく異なります。また、それぞれの施設により特徴もあり、合う施設と合わない施設があります。最近では入居者の性格や身体状況、家族の希望を丁寧にヒアリングし、相性の良い施設を紹介する無料サービスも増えています。こうしたサービスを利用することで、自分（親）に合う施設を選ぶこともできます。

また、施設に入居する金銭的な余裕が無く、仕方なく家族が在宅で介護しているケースも多く見られます。「自分の介護のせいで子どもや孫の仕事や生活を制限してしまうことは避けたい」と思うのであれば、リタイア後の生活設計は、自分自身が要介護状態になることを前提に、早い段階から資金準備をしておくことも重要です。

介護の正解は、その家族によって異なる

佐藤家のように介護の選択肢に悩む人は多いでしょう。大切なことは、親の性格や価値観を理解し、専門家の意見を参考に選ぶこと。そして、家族全体の負担を考慮し、自分達がどうしたいのかを冷静に考え判断することです。

介護、感情だけで決めると後悔が残りやすいものです。何が正解かは、その家族によって異なります。複数の選択肢が自分達の生活にどう影響を与えるかを考慮し、選択することが大事です。

また、経済的な理由で家族に負担を掛けてしまうことは、避けるべきことです。突然やってくる“その日”に備え、自分や家族の選択肢を奪ってしまわぬよう、経済的な準備をしっかりしておきましょう。

小川 洋平

FP相談ねっと