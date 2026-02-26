【マクドナルド】春の風物詩「てりたま」30周年!「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアル復活
日本マクドナルドは3月4日、"てりたまファミリー"全6種を全国のマクドナルド店舗(一部除く)で発売する。
「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」(単品510円〜、バリューセット810円〜)、「てりたまバーガー」(単品440円〜、バリューセット740円〜)
毎年春の定番商品として愛され続け、今年で30周年を迎える「てりたまバーガー」(単品440円〜、バリューセット740円〜)。旨みに富んだポークパティに、しょうがとリンゴ、隠し味としてにんにくの風味を加えたてりやきソースを絡め、たまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒に、香ばしいゴマ付きバンズでサンドした、春だけに味わえる一品。
「てりたまバーガー」(単品440円〜、バリューセット740円〜)
30周年を記念して、2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」をリニューアルし、3年ぶりに復活販売する。瀬戸内産レモンを細かく刻み、具材感たっぷりのタルタルソースに、今年はレモン果汁も加えレモンのジューシーさと爽やかさをさらにアップさせた。丁寧に焼き上げたベーコンも相性抜群だという。
「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」(単品510円〜、バリューセット810円〜)
てりたまバーガーに、とろけるチェダーチーズを加えた「チーズてりたま」。甘辛いてりやきソースとたまご、とろけたチーズが織りなす絶妙なバランスが食欲をそそる一品。
「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」(単品470円〜、バリューセット770円〜)
さらに、朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」が登場する。風味豊かなソーセージパティに甘辛いてりやきソースを絡め、たまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒にイングリッシュマフィンでサンドした、朝だけに味わえる一品。
「てりたまマフィン」(単品420円〜、バリューセット620円〜、コンビ480円〜)
「マックフィズ とちおとめ白桃」(単品300円〜、バリューセット価格＋50円)と、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃」(単品380円〜、バリューセット価格＋70円)も登場する。もものジューシーな甘みと、とちおとめの芳醇な香りが広がるフルーティーな炭酸ドリンク。春をイメージしたピンク色の見た目も華やかな一品。
「マックフィズ とちおとめ白桃」(単品300円〜、バリューセット価格＋50円)、「マックフロート とちおとめ白桃」(単品380円〜、バリューセット価格＋70円)
○新TVCMは宮粼あおいさん
宮粼あおいさんが出演する新TVCMが3月3日から放映される。今年も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」に乗せて、宮粼さんが春の装いで「今から会いに行くの…」と後輩に伝え、瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたまとの再会を春満開の桜の下で楽しむストーリーとなっている。
新TVCM「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」篇
