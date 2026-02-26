ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で銅メダルを獲得した中井亜美が２６日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。日本中で話題となったフリー演技直後の首傾げポーズについて真意を説明。武田真一アナも「元々も振り付けだと思った」というほど、自然な動きだったようだ。

中井と言えば、フリー演技後の首傾げポーズや、ハートポーズ、エキシビションでの腹ばい頬杖ポーズなど、キュートな仕草が日本中で話題になった。

ＶＴＲで登場した中井の友人は「本当にあれが素で、練習中も『あれ？亜美？』とかやるんです。自然に出てくるものだと思います」と証言。武田アナも「最初、元々の振り付けだと思った」というほど自然な動きだった。

中井は「トリプルアクセル着氷できて嬉しかったんですけど、ほんのちょっと、わずかなミスがあって、ちょっとのミスで大きく順位が変わるので、正直不安な気持ち、メダル届いたかな？っていう気持ち。大丈夫かなって」と説明した。

反響も大きく「友達がマネしたり、ＳＮＳで結構流れて来るのでびっくりしました」と笑顔。山里亮太は「あのポーズで一緒に写真撮ってとか言われそう」「絵文字で追加してほしい」など大興奮だ。

さらに、自分へのご褒美は？と聞かれ「好きなものを好きなだけ食べたい」とコメント。山里は「何が好きなんですか？」と聞き、中井は「お寿司です」と即答。山里は「あら〜。技術があればぼく、握るんですけど」といい中井は失笑。サバンナ高橋茂雄からは「お金だけ出して下さい」とツッコまれていた。

武田アナが「何が好きなんですか？」と聞くと、中井は「サーモンです」とニッコリ。山里は「等身大だな〜。サーモンって」と高校生らしい好物ネタに感激していた。