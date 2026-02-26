読売テレビは、2026年4月期の読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『君が死刑になる前に』を発表した。

主演は、地上波連続ドラマ初主演となる加藤清史郎。ドラマの主人公・坂部琥太郎を演じる。

物語は、世間を震撼させた《教師連続殺人事件》の犯人、大隈汐梨の死刑執行から始まる。

時を同じくして、琥太郎は2人の友人ともに7年前へタイムスリップする。

そこで琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と＜過去＞で出会ってしまう。

そして、この時代では逃亡中の指名手配犯であった汐梨は、琥太郎たちに「私は、殺していません。」と無実を訴えるのだった――。

*****

ドラマは、過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンス。

主演を演じる加藤清史郎は

「今、信じることの難しさをこの時代に感じています。



情報が表面化され易くなった一方でそれらに埋もれていく主張や真実。



どんなに些細な事であっても、ものごとの真相を見極める為には、その対象と向き合い続け心身を擦り減らすことが大前提。



そんな現代社会でのトラウマを持ち、社会や人との関わりを断ってしまっていた琥太郎が、現在と過去を行き来しながら死刑囚と連続殺人事件の真相に向き合っていくお話です。



今を生きる人にきっと必要ななにかが、壮大なサスペンスの中に散りばめられています。



精一杯向き合います！」

とコメントを寄せた。



「何を信じれば良いのか分からない不確かな時代。だからこそ、《信じる》ではなく、《信じたい》と思えることの尊さを描いた」と番組プロデューサー矢部誠人が語る。

『君が死刑になる前に』は4月2日(木)よる11:59放送スタート。