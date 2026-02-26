「家賃値上げ→嫌なら出ていけ」が合法に…！借り手に不利すぎる「定期借家物件」が都心で急増している理由

引っ越しシーズン。「いい物件がないかな」と検索サイトを眺めていて、ふと違和感を覚えたことはありませんか？ 「条件はいいけど、また『定期借家』だ……」

これは気のせいではありません。Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでも、「気に入った物件が定期借家ばかり」といった戸惑いの声が増えています。

定期借家契約とは、契約期間をあらかじめ定めて締結する賃貸借契約です。期間満了により契約は終了し、更新および途中解約は原則としてありません。継続して住む場合は、あらためて再契約を結ぶ必要があります。

借り主の保護を最優先とした普通借家契約とは異なり、定期借家契約にはさまざまな落とし穴があります。その内容を宅地建物取引士を持つ筆者が解説します。

「転勤になったから解約」はできない？法律の落とし穴

サラリーマンにとって恐ろしいのが「中途解約のリスク」です。普通の賃貸契約であれば、1ヶ月前に通知すれば解約できますが、原則として、定期借家では期間内の中途解約が認められていません。

一応、法律では「床面積200平方メートル未満の居住用」で「転勤・療養・介護」などのやむを得ない事情がある場合に限り、解約権が認められています。

しかし、「転勤＝絶対解約できる」と信じ込んでいるなら、それは大きな間違いです。法律の条件は、あくまで「そこに住み続けることが困難な場合」に限られます。ここが大きな落とし穴です。

例えば、東京本社から横浜支店への異動が決まったとします。通勤するには「遠いな」と思って引っ越しを検討したくても、大家に「少し大変だけど、通えなくはないですよね？」と判断されたら、法律上の解約権は発動しません。また、あなただけ単身赴任して家族がその地域に残る場合も、「家を使う人がいるなら解約の必要はない」とみなされる可能性があります。

さらにいうと「隣人がうるさい」「家賃が高い」といった自己都合の理由は門前払い。最悪の場合、「引っ越し先の新居の家賃」と「もう住んでいない旧居の家賃」をダブルで払い続けるという、経済的な地獄が待っています。

だからこそ、法律の救済に期待するのではなく、契約書に「（理由を問わず）〇ヵ月前予告で中途解約できる」という特約が入っているかを確認する必要があるのです。

家賃交渉は実質不可能…「嫌なら出ていけ」が合法に

「この物件は定期借家契約でも『再契約可能』だから、普通借家と変わらないですよ」

不動産屋のこうした甘い言葉を信じてはいけません。法律で守られた「住み続ける権利」の強さが、天と地ほど違うからです。

普通の賃貸契約であれば、更新時に大家さんが「家賃を上げたい」と言ってきても、「相場より高いから嫌です」と拒否すれば、これまでの家賃のまま住み続ける権利が法律で守られています。

しかし、定期借家は違います。まず、契約満了の半年前に、大家さんから法律どおりに「契約終了の通知」が届きます。その際、再契約の条件として、こんな提案を突きつけられたとします。

「再契約してもいいけど、次は家賃2万円アップね。それが嫌なら通知どおり、期間満了で退去してください」

これは合法です。もしあなたが「値上げなんて納得できない！」と拒否すれば、大家さんは「じゃあ再契約はしません」と言うだけ。すでに終了通知は届いているので、契約満了日に合わせて荷物をまとめて出ていくしかありません。

つまり、定期借家の再契約とは、「大家の言い値を飲むなら、置いてやっていいぞ」という究極の二択を迫られるリスクがあるのです。

都市部では地価の上昇が続き、賃貸需要も高まっていることから、オーナーにとって賃料を見直しやすく、有利な契約が可能になる「定期借家」が選ばれている背景があります。実際、総務省が20日発表した1月の全国消費者物価指数（CPI）によれば、全国ベースでの民営家賃の上昇率は1月に約28年ぶりの高水準に達しています。定期借家は、足元を見られても文句が言えない契約形態なのです。

そもそも定期借家契約が制度化されたのは、実は比較的新しく、2000年の特別措置法の制定および借地借家法の改正以降のことです。

従来の借地借家法は借り手保護を最優先としており、オーナー側の権利は相対的に弱いものでした。その問題を解消するために生まれたのが定期借家契約でしたが、現在では本来の趣旨を超え、このように賃料の引き上げを容易にする手段として活用されるケースが増えてきているのが実情です。

安さの裏にはワケがある…「定期借家」の文字を見落とすな

ここまで読んで「定期借家は怖い」と思われたかもしれません。一番の悲劇は、契約のリスクそのものではなく、「気に入って、内見もして、審査も通って、いざ契約！」という土壇場になって初めて真実を知ることです。

不動産屋は嘘はつきませんが、あえて最初の段階で「これ、定期借家契約なので2年で終わりますよ」と強調しないこともあります。

もし契約当日に「実は定期借家で……」と知ったらどうしますか？そこで断れば、また一から物件探し。引っ越しシーズンにこのタイムロスは致命的で、「もう時間がないから」と妥協してハンコを押すハメになりかねません。

そうならないための自衛策は一つ。ポータルサイトで物件を見る際、家賃や写真だけでなく、「備考欄」「契約期間」を、最初の3秒でチェックすることです。

そこに小さく「定期借家」や「再契約型」の文字があれば、即座に「あ、リスクがある契約だ」と思い出してください。もし記載が曖昧なら、問い合わせフォームに「ここは更新可能な普通借家契約ですか？」と一言添えるだけで、無駄な内見と時間を防ぐことができます。

安さに目がくらんで地雷を踏まないよう、物件探しの段階から「定期借家フィルター」をかけておくこと。これが、あなたの新生活を守る最初の砦です。

