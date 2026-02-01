船橋エリアで、価格を抑えながら満足感を上げる食べ飲み放題の新業態がスタートします。

おすすめ屋 船橋店が、濃厚豚骨おでんと海鮮刺身を主軸にした店舗へリニューアルオープンします。

日常使いの単品利用から宴会までを一つの価格設計でカバーする点が、今回の大きな特徴です。

おすすめ屋「海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 船橋店」

開業日：2026年2月26日（木）所在地：千葉県船橋市本町1-32-15 アロー京成船橋駅前ビル3Fアクセス：船橋駅南口 徒歩2分／京成船橋駅西口 徒歩30秒食べ飲み放題料金：2時間 税込3,300円

おすすめ屋は、主要駅エリアで食べ飲み放題を展開してきた居酒屋ブランドです。

今回の船橋店は既存店を刷新し、海鮮と豚骨おでんを看板に据えた新フォーマットへ切り替えています。

価格重視だけで終わらない構成に寄せ、味の専門性と使いやすさを両立した内容です。

濃厚豚骨おでんと海鮮刺身を軸にした130品構成

総メニュー数：全130品単品ハイボール：税込198円単品おでん：税込99円〜飲み放題のみ：2時間 税込990円

名物の豚骨おでんは、豚骨と鶏白湯を重ねた白濁スープで、一般的な和だし系おでんとは異なる濃い旨みが出る設計です。

厚切りタンおでんのような食べごたえのある具材と、いくらの海鮮升盛りを同時に選べるため、温菜と刺身を一度に楽しめます。

コースは食べ飲み放題に加え、飲み放題のみや単品利用も用意されており、食事会・二次会・軽い一杯まで使い分けしやすい構成です。

船橋駅近で価格を抑えつつ、料理の看板が明確な居酒屋を探すときに候補に入れやすい一軒です。

豚骨おでんの濃厚さと海鮮メニューの華やかさを同時に楽しめる点が、今回のリニューアルの強みになっています。

【低価格食べ放題の常識を覆す新定番へ！

おすすめ屋「海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 船橋店」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 船橋店のリニューアルオープン日はいつですか？

2026年2月26日（木）です。

Q. 食べ飲み放題プランの料金はいくらですか？

2時間で税込3,300円です。

Q. 単品利用時の価格はどのくらいですか？

ハイボール税込198円、おでん税込99円から利用できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 低価格食べ放題の常識を覆す新定番へ！おすすめ屋「海鮮と豚骨おでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 船橋店」 appeared first on Dtimes.