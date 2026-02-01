リカバリーウェアを日常に取り入れたい人に向けて、ReDの新たな販売拠点が3月に広がります。

ららぽーと海老名とイオンレイクタウンmoriに直営店がオープンし、名古屋では中部地区初のPOP UPも実施されます。

仕事後や睡眠中のコンディションを整えたい層にとって、実物を試しやすい環境が一気に増えるタイミングです。

ReD「3月の新店オープン＆POP UP展開」

直営店オープン月：2026年3月新規直営店数：2店舗（ららぽーと海老名／イオンレイクタウンmori）POP UP開始日：2026年3月4日（水）製品区分：一般医療機器（家庭用遠赤外線血行促進用衣）シリーズ累計出荷枚数：100万枚突破（公式サイト掲載）

ReDは、血行から毎日を元気にすることを軸にしたリカバリーウェアブランドです。

同ブランドを展開するMTGは、美容・健康領域で独自技術を活用した製品開発を進めるメーカーです。

今回は常設店2拠点と期間限定展開を同時に進めることで、地域ごとに選びやすい購入導線を強化する施策となっています。

3月の出店スケジュールと営業時間

ららぽーと海老名店オープン日：2026年3月5日（木）ららぽーと海老名店営業時間：平日・日・祝10:00〜20:00／土10:00〜21:00イオンレイクタウン店オープン日：2026年3月13日（金）イオンレイクタウン店営業時間：10:00〜21:00ジェイアール名古屋タカシマヤPOP UP開催：2026年3月4日（水）〜ジェイアール名古屋タカシマヤPOP UP営業時間：10:00〜20:00

海老名と越谷の2拠点は、通勤・通学動線に組み込みやすい大型商業施設内への出店です。

名古屋は8階衣料雑貨売場での展開となり、買い物ついでに素材感を確認しやすい売場構成になっています。

営業時間が明確なので、平日夜に寄るか週末にゆっくり選ぶかの計画も立てやすい運用です。

3月前半だけで複数都市に接点が増えるため、東海・関東の比較検討もしやすいフェーズに入ります。

VITALTECH(R)が支えるリカバリー設計

配合素材：8種の天然鉱石生地設計：薄さ1mm以下でも機能発揮を目指した開発機能訴求：血行促進・疲労回復繊維技術：MTG独自開発繊維VITALTECH(R)

ReDの要となるVITALTECH(R)は、天然鉱石を繊維に練り込むことで遠赤外線の働きを活用する設計です。

薄さ1mm以下の生地を実現している点は、日常着としての着やすさに直結するポイントになっています。

インナーやスリープウェアのように肌に近いアイテムは、重さや厚みで継続性が変わるため、薄さの設計は実用面でも重要です。

機能性と日常使いのバランスを両立しやすい技術基盤が、ReDの差別化要素になっています。

ラインアップと価格帯の目安

Vネックインナー半袖（男性用）：3,960円Vネックインナー長袖（男性用）：4,950円Uネックインナー長袖（女性用）：6,930円タイツ（男性用）：6,930円レギンス（女性用）：6,930円スリープ上下セット（男女兼用）：15,400円／16,500円／35,200円

価格帯は4,000円前後のインナーから、就寝時に使いやすいセットアップまで幅広く設定されています。

日中の着用を重視するならインナー系、睡眠時間を活用したいならスリープ系という選び分けがしやすい構成です。

サイズ展開のある商品も多く、体型に合わせて選びやすい点も継続利用には大きな要素になります。

まずは1アイテムで試し、使い心地に合わせてカテゴリを広げる買い方が取り入れやすい流れです。

毎日に取り入れやすい利用環境

医療施設売店での展開：全国1,000以上公式情報トピックス：マイベスト2025アワード最優秀賞受賞（スリープウェア）新商品情報：ハラマキを展開

全国1,000以上の医療施設売店で取り扱いがある点は、ブランド接点の多さを示す指標です。

今回の常設店拡大により、商業施設でも同じシリーズを比較しながら選べる環境が強化されます。

ギフト需要にも対応した提案が進んでおり、家族やパートナーへの実用品ギフトとしても検討しやすい展開です。

着用シーンを日中と睡眠時で分けられるため、生活リズムに合わせて無理なく取り入れられる構成になっています。

リカバリーウェアは続けて使えるかどうかが体感差につながるため、買いやすさと選びやすさはとても大切です。

今回の3月展開は、ReDを試したい人にとって実店舗で確認できる機会が増える実用的なニュースになっています。

【着るだけ血行ケアで毎日を軽やかに整える新習慣！

ReD「一般医療機器リカバリーウェアコンディショニングシリーズ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ReDの新しい直営店はいつオープンしますか？

ららぽーと海老名店は2026年3月5日（木）、イオンレイクタウン店は2026年3月13日（金）にオープンします。

Q. 名古屋でのPOP UPはどこで開催されますか？

ジェイアール名古屋タカシマヤ8階の衣料雑貨売場で、2026年3月4日（水）から実施中。

Q. ReDの機能素材にはどんな特徴がありますか？

8種の天然鉱石を配合した独自開発繊維VITALTECH(R)を採用し、血行促進と疲労回復を訴求する一般医療機器ウェアとして展開されています。

