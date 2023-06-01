ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２３０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式25日（NY時間12:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 49404.72（+230.22 +0.47%）
ナスダック 23118.50（+254.82 +1.11%）
CME日経平均先物 59590（大証終比：+800 +1.34%）
欧州株式25日終値
英FT100 10806.41（+125.82 +1.18%）
独DAX 25175.94（+189.69 +0.76%）
仏CAC40 8559.07（+39.86 +0.47%）
米国債利回り
2年債 3.463（+0.002）
10年債 4.035（+0.006）
30年債 4.678（-0.004）
期待インフレ率 2.283（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.707（0.000）
英 国 4.317（+0.011）
カナダ 3.183（-0.005）
豪 州 4.720（+0.025）
日 本 2.130（+0.047）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.46（-0.17 -0.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5231.20（+54.90 +1.06%）
ビットコイン（ドル）
68123.69（+4076.71 +6.37%）
（円建・参考値）
1064万4327円（+636986 +6.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
