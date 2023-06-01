NY株式25日（NY時間12:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　49404.72（+230.22　+0.47%）
ナスダック　　　23118.50（+254.82　+1.11%）
CME日経平均先物　59590（大証終比：+800　+1.34%）

欧州株式25日終値
英FT100　 10806.41（+125.82　+1.18%）
独DAX　 25175.94（+189.69　+0.76%）
仏CAC40　 8559.07（+39.86　+0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.463（+0.002）
10年債　 　4.035（+0.006）
30年債　 　4.678（-0.004）
期待インフレ率　 　2.283（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.707（0.000）
英　国　　4.317（+0.011）
カナダ　　3.183（-0.005）
豪　州　　4.720（+0.025）
日　本　　2.130（+0.047）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝65.46（-0.17　-0.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5231.20（+54.90　+1.06%）

ビットコイン（ドル）
68123.69（+4076.71　+6.37%）
（円建・参考値）
1064万4327円（+636986　+6.37%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ