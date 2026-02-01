Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」で、春休み限定の特別オープンキャンパス「春の体験授業 2026」が実施されます。

2026年3月27日と28日の2日間は、整備体験とモノづくり体験を選んで受講できる実践型プログラムが中心です。

レース参戦車の特別展示も入るため、進学検討だけでなくモビリティ業界の今を立体的に見られる機会になっています。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西「春の体験授業 2026」

開催日：2026年3月27日（金）・3月28日（土）開催時間：10:30〜15:30会場：大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号募集定員：1日あたり上限75名（先着順）

ホンダ テクニカル カレッジ 関西は、大阪府にあるHondaの自動車大学校として整備士育成を担う専門教育機関です。

学校法人ホンダ学園は2026年に創立50周年を迎える節目にあり、実習中心の学びを強化したオープンキャンパス施策を展開中。

今回の「春の体験授業 2026」は、中学生・高校生と保護者が進路を具体化しやすいよう、体験と情報提供を同時に組み込んだ構成です。

選べる2種類の体験授業

体験プログラム数：2種類昼食：ランチ付き

プログラムは「バイク・クルマの整備体験」と「一級自動車整備士体験とモノづくり体験」から選択できます。

工具を使う基礎作業だけでなく、車両整備の精度管理や開発につながる発想まで触れられるため、学びの幅が見えやすい内容です。

作業の流れを体で理解できるので、入学後の授業イメージを具体化しやすい体験設計になっています！

PRELUDE-GTとコラボバイク特別展示

特別展示：2026年SUPER GTシリーズ参戦車「PRELUDE-GT」コラボ展示数：4種（HONDA×Kuromi／HELLO KITTY／松崎しげる／MOUSSY）

特別展示では、2026年SUPER GTシリーズ参戦車「PRELUDE-GT」が公開され、レース領域の技術トレンドを間近で確認できます。

加えてキャラクターやファッションとのコラボバイクが並ぶため、モビリティが性能だけでなくカルチャーと接続する現在の流れも見えてきます。

展示車は当日の運営状況に応じて変更される可能性があるため、現地での出会い自体がこのイベントならではの価値です。

在校生と直接話せる校内コミュニケーション

対象：中学生・高校生・保護者送迎：南海高野線「金剛駅」からバス運行

当日は部・同好会活動の紹介も用意され、授業外の学校生活まで含めたリアルな雰囲気を確認できます。

先輩に質問できるコーナーでは、実習の難易度や就職準備の進め方など、パンフレットだけではつかみにくい実感を得られます。

最寄り駅からのバス送迎にも対応済み。

参加特典と2027年度入試への接続

体験参加者特典：オリジナルTシャツ・一般入試の過去問題保護者特典：学校資料の配布AO入試対象：2027年4月入学受験対象者

体験参加者にはオリジナルTシャツと一般入試の過去問題が配布され、学習準備を早めに始めやすくなります。

保護者向けには学校理解を深める資料が用意され、進学費用や入試方式を家庭内で整理しやすい構成です。

AO入試エントリー資格につながる導線もあるため、2027年入学を見据える受験生には重要なチェック機会になっています。

整備士を目指す進路選びでは、設備を見るだけでなく、授業の温度感と在校生の実体験を同時に把握できる場が判断材料になります。

今回の2日間は、技術体験、展示、進学情報が1つの導線でつながるため、比較検討の解像度を上げたい人に向いた内容です。

【整備と開発のリアルを一度に体感できる春休み特別企画！

ホンダ テクニカル カレッジ 関西「春の体験授業 2026」】の紹介でした。

