【第83回プライズフェア】 2月25日 開催

コナミアミューズメントは、2月25日に開催された「第81回プライズフェア」にて「麻雀ファイトガール」、「ボンバーガール レインボー」の新作プライズフィギュアを公開した。

「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。

同社ブースでは麻雀アーケードゲーム「麻雀ファイトガール」、アーケードアクションゲーム「ボンバーガール レインボー」のプライズフィギュア原型や彩色見本が展示された。

「麻雀ファイトガール」からプールサイドでくつろぐ姿を表現した「タテナオリ・イッパツ」、「タテナオリ・セン」の原型が公開。また、参考出展として「アンコク・ミツバ」、「ダブリエル」も発表された。

「ボンバーガール レインボー」からは「最愛チアモ」、「ヒイロ」の彩色見本が公開された。圧巻の彩色と色分けによって、濃密なディテールとなっており、一部クリアパーツによるグラデーション表現なども採用されている。

さらに、組み立て式プライズ「デスクトップアーケードコレクション」シリーズに「beatmania IIDX LIGHTNING MODEL」、「SOUND VOLTEX -Valkyrie model-」が展示。1/12スケールでの立体化となっており、同社のプライズフィギュア「beatmania IIDX フィギュアコレクション シア」などと並べて楽しむこともできる。

麻雀ファイトガール

【麻雀ファイトガールタテナオリ・セン プールサイドガールズ】

2026年9月以降 登場予定

【麻雀ファイトガールタテナオリ・イッパツ プールサイドガールズ】

2026年9月以降 登場予定

【麻雀ファイトガールフィギュアコレクション アンコク・ミツバ】

参考出展

【麻雀ファイトガールフィギュアコレクション ダブリエル】

参考出展

ボンバーガール レインボー

【ボンバーガール レインボーフィギュアコレクション 最愛チアモ】

未定

【ボンバーガール レインボーフィギュアコレクション ヒイロ】

未定

デスクトップアーケードコレクション

【パネル】【デスクトップアーケードコレクションSOUND VOLTEX -Valkyrie model-】

2026年7月以降 登場予定

【SOUND VOLTEX パネル】【デスクトップアーケードコレクション beatmania IIDX LIGHTNING MODEL】

2026年7月以降 登場予定

