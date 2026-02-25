»³ºê¸¿Í¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤Î¡È½¸ÂçÀ®¡É¤È¼«¿®¡ÖÁ´¤Æ¤ÏÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¥¥ã¥¹¥È¤ÈÊÒ¶Í·ò¼¢´ÆÆÄ¤ÎÁíÀª17Ì¾¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡Ê3·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó4,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢°ðÍÕÍ§¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ÏÂÅÄæâ¹¨¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢°æ±º¿·¡¢ÊÒ¶Í·ò¼¢´ÆÆÄ¤ÎÁíÀª17Ì¾¤¬Æ²¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤äËÜºî¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì²½¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¡£À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸¶ºîÂè°ìÉô¤Î´°·ëÊÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë·èÀï¤ÎÃÏ¡¦ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ø¡£
¥·¥ê¡¼¥º±Ç²èÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°ËÜºî¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿»³ºê¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¿´¤ËÍè¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
»£±ÆÃæ¡¢¾ï¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤¿¡ÈÁêËÀ¡É¤Ø¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄ°ÉÆà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¹¤¤»£±Æ´ü´Ö¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÁêËÀ¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÄ©¤á¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£·àÃæ¡¢¿ù¸µ¤¬ÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¡£ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìø½ÓÂÀÏº±é¤¸¤ë°ø±ï¤ÎÅ¨¡¦Æó³¬Æ²¤È¤ÎºÆÀï¤À¡£»³ºê¤Ï¡ÖÆó³¬Æ²¤¬°ìÈ¯ÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¡¢¡Ø¥¥¿¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤â¥Ü¥Ç¥£¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²á¹ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë»³ºê¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¸¶ºî¤Ø¤Î°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ´°À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤â¡¢Á´¤Æ¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥°¥ë¥á¡¢¤½¤·¤ÆÎò»Ë¥í¥Þ¥ó¡£Á´¤Æ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¡È°ÇÆé¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£