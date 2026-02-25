この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】見逃していませんか？ドラマ「夫に間違いありません」第1話に隠された“もう一つの殺人”の伏線

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【夫に間違いありません】 第８話ドラマ考察 妻２人が一樹をサツガイする方法！」と題した動画を公開した。関西テレビ制作のドラマ『夫に間違いありません』について、第1話冒頭のシーンに隠された謎と今後の展開に関する鋭い考察を展開した。



動画内でトケル氏はまず、第1話の冒頭で描かれた「誰かが橋から落とされるシーン」に注目する。多くの視聴者がこれを「紗春が夫を殺害した過去のシーン」だと認識していたが、第7話で具体的に描かれた回想シーンと比較すると、明確な矛盾点が存在すると指摘した。

第7話では紗春が夫を助手席に乗せていたのに対し、第1話の映像では人物が後部座席に乗っているように見える。さらに、運転していた人物が履いている靴のデザインも、紗春のものとは異なっていた。

このことからトケル氏は、第1話の冒頭シーンは紗春の過去ではなく、これから起こる未来の出来事、すなわち「聖子が一樹を突き落とすシーン」ではないかという仮説を立てた。



さらに考察は、天童が所持していた「葛原幸雄」の免許証の行方にも及ぶ。トケル氏は、紗春と聖子が手を組み、この免許証を利用して一樹を社会的に抹殺する、あるいは物理的に排除する計画を立てるのではないかと予想する。これまで敵対関係にあった二人だが、「一樹の排除」と「子供たちの未来を守る」という点において利害が一致するため、共闘する可能性は高いとした。

また、天童の動向についても懸念を示した。過去に天童の手柄を横取りしたとされる先輩記者の那須が登場したことから、天童が利用された挙句に切り捨てられる、あるいは口封じのために命を狙われる危険性についても言及している。



トケル氏は、一樹という「クズ」な男を巡って妻たちがどのような決断を下すのか、そして複雑に絡み合った人間関係がどのように収束するのか、最終回に向けた展開に期待を寄せて締めくくった。